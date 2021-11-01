15+ умельцев создали себе уютный уголок, где прячутся от всего мира
Для инженерной мысли нет границ — обстановку вокруг можно, а иногда даже нужно менять, если того душа требует. Одним для счастья хватит и переделки кладовки в личный кабинет, а другие идут дальше и перестраивают целый сарай в закрытый бассейн.
Мы в AdMe.ru решили опубликовать фотографии пользователей сети, которые не побоялись перемен и решительно преобразили интерьер.
«Уголок моей мамы для рисования»
«А у вас есть место для чтения? Мое вот так трансформируется из рабочего пространства»
«Обустроил балкон в нашей новой квартире»
«Соорудил себе художественную студию»
«Переделали сарай в закрытый бассейн»
«В новом доме есть комната под лестницей. Мы оформили ее в тематике „Гарри Поттера“»
- Тут есть все, кроме одной вещи, которая есть у каждого волшебника, — метлы. Где «Нимбус-2000»?! © shmealeks / Pikabu
«Соорудил книжный уголок на чердаке»
«Я превратила свой старый гардероб в уголок для учебы»
«Переделал детскую игровую предыдущего владельца в библиотеку и комнату для записей»
«У меня в комнате две кладовки, поэтому из одной я сделал небольшой уголок для учебы»
«Я превратил старый стол в кладовке в сад моей мечты. Теперь мне нужны растения!»
«Наша уютная спальня с самодельной кроватью»
«Я превратил свою крошечную прачечную в игровую станцию»
«Я превратил свою гостевую спальню в офис»
«Переоборудовали школьный автобус в дом на колесах»
«Вот и моя уютная спальня на чердаке»
«Лоджию поделили на две части: в одну вход из комнаты, в другую — из кухни. С одной стороны — кабинет, а с другой — прачечная со стиральной машинкой»
«Cоорудил на балконе уютный уголок для чтения. Это топчан с секретом: снизу обустроено местечко для кошачьего лотка»
Какое место в доме вы считаете своим уютным уголком?
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