15+ умельцев создали себе уютный уголок, где прячутся от всего мира

Для инженерной мысли нет границ — обстановку вокруг можно, а иногда даже нужно менять, если того душа требует. Одним для счастья хватит и переделки кладовки в личный кабинет, а другие идут дальше и перестраивают целый сарай в закрытый бассейн.

Мы в AdMe.ru решили опубликовать фотографии пользователей сети, которые не побоялись перемен и решительно преобразили интерьер.

«Уголок моей мамы для рисования»

«А у вас есть место для чтения? Мое вот так трансформируется из рабочего пространства»

«Обустроил балкон в нашей новой квартире»

«Соорудил себе художественную студию»

«Переделали сарай в закрытый бассейн»

«В новом доме есть комната под лестницей. Мы оформили ее в тематике „Гарри Поттера“»

Тут есть все, кроме одной вещи, которая есть у каждого волшебника, — метлы. Где «Нимбус-2000»?! © shmealeks / Pikabu



«Соорудил книжный уголок на чердаке»

«Я превратила свой старый гардероб в уголок для учебы»

«Переделал детскую игровую предыдущего владельца в библиотеку и комнату для записей»

«У меня в комнате две кладовки, поэтому из одной я сделал небольшой уголок для учебы»

«Я превратил старый стол в кладовке в сад моей мечты. Теперь мне нужны растения!»

«Наша уютная спальня с самодельной кроватью»

«Я превратил свою крошечную прачечную в игровую станцию»

«Я превратил свою гостевую спальню в офис»

«Переоборудовали школьный автобус в дом на колесах»

«Вот и моя уютная спальня на чердаке»

«Лоджию поделили на две части: в одну вход из комнаты, в другую — из кухни. С одной стороны — кабинет, а с другой — прачечная со стиральной машинкой»

«Cоорудил на балконе уютный уголок для чтения. Это топчан с секретом: снизу обустроено местечко для кошачьего лотка»