15+ украшений, по виду которых сразу и не поймешь, драгоценность это или хлам

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Многие знают пословицу «Не все то золото, что блестит». Так говорят о вещах, которые вовсе не являются тем, чем кажутся. Может так случиться, что винтажное колье, хранящееся в шкатулке с семейными реликвиями, — всего лишь дешевая бижутерия. А неказистое кольцо, найденное во время прополки огорода, — настоящая драгоценность.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей сети, которые пытаются определить, что же оказалось у них в руках: безделушка или настоящее сокровище.

«Нашел это сегодня на пляже, похоже на драгоценное украшение»

Драгоценные металлы так не тускнеют, и драгоценные камни не вклеиваются таким образом. © Automatic-Sea-8597 / Reddit



«Наткнулась на это в маминых вещах. Украшения ни разу не надевали. Единственная бирка — „Сделано в Таиланде“»

Рубин низкого качества. У меня в детстве была позолоченная подвеска-сердце с такими же камнями. © nofreepizza / Reddit



«Это крутое кольцо с барахолки. Кажется, 80-х годов»

Похоже, что камень может быть золотой жилой в кварце. Довольно круто! © DoingbusinessPR / Reddit

«Нашел в грязи, когда полол сорняки в огороде, похоже на антиквариат»





Это хорошая находка, но она не стоит сумасшедших денег. Это определенно гальваническое покрытие серебра золотом. Камни привлекательны и могут быть настоящими полудрагоценными, а могут и не быть. © marshview / Reddit

«Купил на барахолке. Кто знает, что это за камень?»

«Это лежало в шкатулке с драгоценностями моей бабушки. Крутая вещь или безделушка?»

Это цепочка «Альбертина» для часов. Сейчас такие цепочки пользуются огромной популярностью. Похоже на серебро. © lidder444 / Reddit



«Нашел сегодня вечером старинное кольцо из 10-каратного золота. Интересно, что это за камень»

«Достал это на распродаже»

Эта компания производила бижутерию с 1971 по 1979 год. Ее украшения считаются коллекционными. © Akieboy / Reddit



«Нашел это кольцо в трубе во время ремонта унитаза. Оно могло пролежать там более 30 лет. Принадлежало предыдущему владельцу»

«Нашел его в старой шкатулке для драгоценностей»

Это золотая печатка центуриона, отличное кольцо! Стоит приличных денег. © Fluffy_Seaweed2413 / Reddit



«Подобрал на обочине дороги, пытаясь понять, золотые ли они»

Насколько мне известно, эта компания не производит часы из золота. © lilyofthevalley0407 / Reddit



«Кто-нибудь знает, что это за металлическое кольцо? Внутри написано: „14K“. В реальности выглядит более серебристым»

Судя по вашему описанию, это 14-каратное белое золото. © lidder444 / Reddit



«Родители нашли это кольцо во время работы в саду около 10 лет назад. Выглядит дешево»

Это великолепная ручная работа. Большая часть выглядит как настоящее золото, за исключением бронзовой проволоки посередине. Стекло тоже ручной работы, и я бы совсем не удивился, если бы это оказался римский стиль. © two_constellations / Reddit

«Мы обнаружили это в шкатулке с драгоценностями моей бабушки. Есть идеи, что это такое?»

Серебро и огромный аметист, несомненно, настоящий. © WhoisHorizon / Reddit

«Найдено на аукционе, при тестировании определили, что это серебро»

«Это кольцо принадлежало моей прабабушке, ему более 100 лет. Кто-нибудь может сказать мне, настоящий ли рубин?»

Думаю, что это синтетический рубин, потому что боковые бриллианты в оправе выглядят больше, чем они есть на самом деле. Натуральный рубин такого размера и качества обычно инкрустируют более крупными бриллиантами. © EmphasisSoggy1797 / Reddit



«Я нашел это в грязи во дворе своего викторианского дома, которому более 100 лет. Внутри написано: „14k, 3/4 TW“»

14k должно означать 14-каратное золото, 3/4 TW — 0,75 карата общего веса в бриллиантах. © Hangnail_puller / Reddit

«Хранилось в моей шкатулке с драгоценностями. Кто-нибудь может рассказать об этом кольце?»

«Нашел в саду. Кто-нибудь может подсказать, что это?»

Не хочу вас попусту волновать, но это похоже на дешевое украшение. Вставки, конечно же, стеклянные, а серебро не ржавеет, даже если лежит в грязи. © printcastmetalworks / Reddit

