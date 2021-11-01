15 удачных комментариев, от которых их авторы хихикают и ладошки потирают
Хороший комментарий — он как правильно подобранная приправа: делает блюдо ароматным и вкусным. Иногда встретишь пост в сети — вроде бы ничего особенного, потом пролистываешь вниз, а под ним целая дискуссия развернулась. А все потому, что какой-то пользователь сети с чувством юмора уже вставил свои пять копеек.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо метких комментаторов, которые, кажется, словом могут в тире десятку выбивать.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Какой из наших комментариев вам больше всего понравился? Или, может быть, вы встречали примеры покруче?
Фото на превью derangedabbot / Twitter, irtushka / Twitter
Поделиться этой статьёй