15 удачных комментариев, от которых их авторы хихикают и ладошки потирают

Хороший комментарий — он как правильно подобранная приправа: делает блюдо ароматным и вкусным. Иногда встретишь пост в сети — вроде бы ничего особенного, потом пролистываешь вниз, а под ним целая дискуссия развернулась. А все потому, что какой-то пользователь сети с чувством юмора уже вставил свои пять копеек.