15 учителей, которые давно заслужили крепкую пятерку за креативность

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Порой чтобы получить признание со стороны учеников, учителя идут на многое: кто-то днями и ночами придумывает сценарии идеальных уроков, кто-то шьет себе тематический костюм, а кто-то и вовсе раскрывает свой талант при помощи нестандартных выходок. Объединяет всех гениальных преподавателей одно: они знают, что рассказать материал, не углубляясь в него всей душой и всем сердцем, — совсем не сложная задача. Гораздо труднее подать его увлекательно.

Мы в AdMe.ru разыскали 15 учителей, чью любовь к преподаванию ученики точно запомнят надолго.

«Одна из моих учительниц каждый год снимается в школьном альбоме в необычных образах»

«Мой преподаватель физики придумал летающих свинок»

«Мой учитель математики оделся в Человека-фольгу»

«Один из моих преподавателей приезжает в школу на такой вот машине»

«Вчера мой учитель пришел в школу в таком виде»

«Эту рождественскую елочку сделал мой учитель по естествознанию»

«Вот так мой учитель иногда „сидит“ на столах»

«Один из моих преподавателей надел маску мандалорца и ходил везде, приговаривая: „Делай домашку, таков путь“»

«Этот кекс с какао учительница по искусству приготовила для нас на неделе экзаменов»

«Моя жена — учитель. Она просидела все выходные, делая награды для администрации»

«Мой преподаватель сделал тематические карточки с реальными животными в стиле покемонов»

«Чтобы ни один ученик не потерялся во время противопожарных учений, мой учитель поднимает свою фотографию»

«Моя девушка — учительница в школе для детей с проблемами зрения»

«Чтобы помочь ребятам, она использует игрушки со шрифтом Брайля в виде LEGO».

«А у нашего препода висят вот такие часы в классе»

«Однажды мой учитель по искусству нарисовал Дэнни Де Вито на доске»

А как чудили ваши школьные учителя?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.