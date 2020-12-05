16 участников шоу о преображении жилья рассказали, во что им обошелся так называемый бесплатный ремонт

Создатели шоу о ремонте обратились к нашей мебельной компании и пообещали прорекламировать наш товар. В первой программе наш 15-местный диван показывали всего в течение 10 секунд и никак не представили, только быстро прокрутили в титрах название компании. Во второй программе они упомянули нас, пока показывали наш диван. Но потом случилась катастрофа. Домовладельцы не хотели менять второй диван, несмотря на то что он был в ужасном состоянии. Один из ведущих ударился о него, и тот развалился. И еще 10 минут шоу ведущий сравнивал этот диван с мусором. А так как они перед этим мельком упомянули наш диван, то все зрители наверняка подумали, что тот, который развалился, и был нашим. Но за 8 лет с момента выпуска шоу покупатели ни разу не упоминали, что когда-либо видели нас в нем. © Jeff Frank / quora

В моем городе одна из таких программ занималась переделкой дома. С помощью других жителей города дом был переделан буквально за неделю. Учитывая, что был разгар зимы, ремонт проводили под проливным дождем, и теперь это не дом, а одна большая проблема. Владелец вернулся в шоу, чтобы ему все исправили, но ему сказали: «Вы получили это бесплатно, поэтому переделывайте сами». © shelbyrobinson / reddit