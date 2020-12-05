16 участников шоу о преображении жилья рассказали, во что им обошелся так называемый бесплатный ремонт
Ремонт часто оказывается тем еще испытанием для обычных людей. Поэтому если появляется возможность не делать его самим, а получить совершенно бесплатно в рамках шоу о редизайне квартир и домов, то многие, конечно же, соглашаются. Но так уж сложилось, что такой ремонт хорош только на экране. На деле же эта затея может обернуться для хозяев полным провалом.
Мы в AdMe.ru нашли истории с неудачным телеремонтом. Но были и случаи, когда бесплатный ремонт от телешоу все-таки заканчивался хорошо — истории счастливчиков в бонусах в конце статьи.
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Спальню моей сестры переделывали как сюрприз от второй половинки в проекте о ремонте. Дизайнер хотел создать романтическую атмосферу в стиле «арабских ночей», но результат получился странным, потому что все шкафы были спрятаны за многочисленными полотнами драпированной ткани. В следующие месяцы сестра и ее муж сняли все это и перекрасили комнату в нейтральный цвет. Также дизайнеры заменили потолочный вентилятор на огромную ветку с мерцающими огоньками. Но вскоре половина из них перестала светиться, а в комнате без вентилятора стало слишком душно, поэтому его все-таки вернули. © RealLivePersonInNC / reddit
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Моя семья участвовала в шоу о ремонте в конце 1990-х — начале 2000-х, когда я была ребенком. Нам переделали 3 комнаты, включая мою спальню. Она выглядела очень красиво, декораторы превратили ее в сказочный лес, сделали огромные фрески с деревьями на стенах и ночное звездное небо, свисающее с потолка. Но все это держалось очень плохо: фрески на стене облезли и стали выглядеть ужасно. Впрочем, сниматься в шоу было весело, и это была крутая история, чтобы потом рассказывать ее школьным друзьям. © 14RainbowFish / reddit
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Нам делали ремонт, когда я был намного младше, и там был документ — что-то типа «если не нравится — мы забираем себе эту часть квартиры». А так практичности в ремонте никакой, качество ужасное. Часы остановились, как только они ушли, через несколько дней мне на голову ночью упали шторы. Как-то так. Но бесплатно хоть. А еще ремонт делали не обещанных 3 дня, а неделю. © KorAngar / pikabu
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Один мой друг был главным дизайнером на телепередаче, где делают дом мечты за небольшие деньги. Что касается стоимости ремонта, то проект выделил на это собственный бюджет, а производители необходимых товаров пожертвовали их для обновления дома. Грязный секрет в том, что реконструировали только часть комнат. Продюсеры снимали не со всех ракурсов и исключительно отремонтированные части. Поэтому можно было переделать только половину гостиной, а другую половину просто не показывать. Или обновить 3/4 кухни, при этом шкафы и стену по обратную сторону камеры вообще не трогать. Хозяевам, у которых изначально было мало денег для ремонта, после шоу пришлось наводить порядок и заканчивать ремонт самостоятельно. © Andrew Allen / quora
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10 лет назад наша компания по сантехнике и ремонту делала прачечную комнату для одного шоу. Хозяева выбрали модную марокканскую плитку для полов в престижном нью-йоркском бутике, и ведущий шоу решил, что без цементной затирки будет лучше... И произошло то, что и следовало ожидать. Съемки закончились, и через несколько недель нас снова вызвали, чтобы заменить эту шикарную плитку, которая сразу после ремонта потрескалась и стала опасной, на самую обычную. Пришлось подписать договор о неразглашении. © Awdra / reddit
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Несколько лет назад мои друзья были на такой программе. Это были 3 недели напряженных съемок, а ремонт смотрелся отлично только на камеру. На самом деле все вещи буквально были сцеплены с помощью скрепок и скотча. После шоу друзья взяли 2-недельный отпуск, чтобы все переделать. Занавески изначально прикрепили прямо к стене, поэтому пришлось покупать карнизы и вешать их нормально. Бригаде не хватило времени на покраску всей стены, поэтому они снимали только ее часть. Дизайнер хотел сделать квадратные стулья, которые можно было бы использовать как столы, но в итоге он просто поставил картонные коробки, обернутые тканью. Другу идея с квадратными стульями понравилась, поэтому он нанял плотника, который их все-таки сделал. Создатели шоу выплатили хозяевам немного денег, но, думаю, они потратили на редизайн намного больше. Это был забавный опыт, и в итоге они все-таки получили красивый дом. © 12fingertips / reddit
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Родственник по блату попал на подобного рода программу. Там врут по всем пунктам: ремонт делали 2 месяца, а по легенде — 2 недели, по факту сделали половину квартиры, кухню и коридор не трогали. Большую часть техники, кроме спонсорской стиралки, надо было покупать за свои деньги, хотя по ТВ сказали, что все даренное. Кроме того, рабочие умудрились оставить открытой входную дверь и кухню, где содержался кот. Пушистый зверь по-тихому сбежал. Потом его нашли в тамбуре лестничной клетки на 2 этажа ниже. А так ремонт бесплатный и не самый косячный. Но по блату, этого не отнять. © Tubis / pikabu
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К другу, у которого частный дом, приезжала команда одного шоу. Беседку ему делала. Он говорит, получилось симпатично, только все из досочек и фанерок сколочено, буквально на пару месяцев. Он потом железными углами все скреплял для надежности. Так что, как я понял, это больше декорация, видимость для телевидения, чем настоящий ремонт и строительство. © Exzil / pikabu
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Создатели шоу о ремонте обратились к нашей мебельной компании и пообещали прорекламировать наш товар. В первой программе наш 15-местный диван показывали всего в течение 10 секунд и никак не представили, только быстро прокрутили в титрах название компании. Во второй программе они упомянули нас, пока показывали наш диван. Но потом случилась катастрофа. Домовладельцы не хотели менять второй диван, несмотря на то что он был в ужасном состоянии. Один из ведущих ударился о него, и тот развалился. И еще 10 минут шоу ведущий сравнивал этот диван с мусором. А так как они перед этим мельком упомянули наш диван, то все зрители наверняка подумали, что тот, который развалился, и был нашим. Но за 8 лет с момента выпуска шоу покупатели ни разу не упоминали, что когда-либо видели нас в нем. © Jeff Frank / quora
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В моем городе одна из таких программ занималась переделкой дома. С помощью других жителей города дом был переделан буквально за неделю. Учитывая, что был разгар зимы, ремонт проводили под проливным дождем, и теперь это не дом, а одна большая проблема. Владелец вернулся в шоу, чтобы ему все исправили, но ему сказали: «Вы получили это бесплатно, поэтому переделывайте сами». © shelbyrobinson / reddit
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Моя сестра участвовала в таком проекте, и ей переделывали ванную. 2 смежные ванные в стиле 70-х годов они объединили в одну огромную комнату без душевой двери, с ванной, которая наполняется из крана на потолке, и мраморными раковинами. Все материалы оплатили хозяева, а шоу покрыло расходы за дизайн и труд. Причем строители говорили: «Вы должны купить 2 эти раковины. Ага, каждая стоит по $ 1 500». Позже сестра продолжила ремонт и сейчас сдает этот дом. Я думаю, что ванная, безусловно, произвела впечатление на арендаторов. Но наличие 2 смежных ванных комнат с обновленной сантехникой и свежим ремонтом стоило бы больше при сдаче дома в аренду, чем одна гигантская ванная с отдельной душевой кабиной, огромной ванной на 50 галлонов воды, единственным туалетом и 2 раковинами. Теперь ванной может пользоваться только 1 человек за раз. © ClownfishSoup / reddit
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Мои родственники участвовали в программе о переделке. Им сделали шикарную отделку и поставили дорогую мебель, но пользоваться ею было невозможно, потому что все было непрактичным. А когда камеры выключили, создатели потребовали за все заплатить. Большую часть декора и мебели в итоге пришлось вернуть. © kuzcospoison77 / reddit
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Мы написали письмо в шоу. Ремонт был действительно бесплатным, но что они сделали с обычной советской гостиной — страшно представить. По периметру всей комнаты закрепили карнизы с темно-бордовыми бархатными шторами, на которых золотой краской нарисовали вензеля. Вместо стенки с кучей хлама поставили антикварный деревянный столик и сверху клетку для птиц, которых у нас нет. По центру комнаты — огромный диван, обтянутый бархатом в тон шторам. А на пол постелили персидские ковры. Сцена, как мы заходим и восхищаемся, была запорота мамой, которая начала нецензурно ругаться, а потом заплакала. К концу дня мы отсняли «восторг», мама стояла с каменным лицом, а мы с папой пытались изобразить радость. © avolkova0106 / pikabu
Бонус № 1: «Благодарность и радость в словах и глазах героев были, как мне показалось, искренними»
- Пришла мысль: а почему бы не попробовать стать участником в одном шоу о ремонте в качестве дизайнера? Дизайнер ничего не платит за участие в съемках, но и ему не платят. Герои тоже участвуют бесплатно. Ремонт занимает 1,5–2 месяца, а участники действительно видят результат только в самый последний момент. Перед началом стройки я передал на квартиру подшитый альбом со всеми визуализациями и чертежами, чтобы избежать проблем во взаимопонимании со строителями и не стопорить процесс. Все, что в финальном монтаже выглядит как просто и незатейливо, на самом деле снимается довольно долго, с разных ракурсов и по несколько раз. Может, в дальнейшем мнение героев по поводу всего сделанного и поменялось, но на тот момент благодарность и радость в их словах и глазах были, как мне показалось, искренними. © nikita-zub / livejournal
Бонус № 2: «После обновления все осталось почти так же, с тех пор мы живем здесь. И я надеюсь, что так будет еще долгие годы»
- Мои родители и я, будучи малышом, были на проекте по ремонту дома. Создатели будут готовы отремонтировать ваш дом, если ваша история их тронет, и будут держать все в тайне до окончания переделки. Примерно за 6 или 7 лет до того, как я родился, у моей матери отказала почка. Она лежала в больнице, постоянно тяжело болела, потеряла зрение на оба глаза. Мой отец, как самый настоящий герой, решил пожертвовать одну из своих почек. Хотя в наши дни люди нередко жертвуют почки, тогда это было настоящим подвигом, и об их истории было опубликовано несколько статей в газетах и вышло несколько выпусков новостей. В итоге мои родители выиграли ремонт для нашего дома в этом шоу. За исключением главной спальни, после обновления все осталось почти так же, и с тех пор мы живем здесь. И я надеюсь, что так будет еще долгие годы. © 11th_Doctor1832 / reddit
Бонус № 3: «Краска немного отходит, но в целом все хорошо, и я благодарен за это»
- Пару лет назад моя семья была на телепередаче об обновлении домов. Малоизвестная программа, но создатели проделали хорошую работу. У моей семьи был друг, который знал главного инженера в этой программе, и он помог нам получить бесплатный ремонт кухни. Все получилось очень красиво. Уже больше 3 лет сделанная кухня в отличном состоянии. Краска немного отходит, но в целом все хорошо, и я благодарен за это. Процесс занял несколько дней, но все выглядело превосходно. После обновления кухня полностью преобразилась, было трудно узнать на ней что-либо, за исключением раковины, стола и духовки. © batmanissupercoolbro / reddit