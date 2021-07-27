15+ твитов, в которых столько тепла, что ими можно отапливать целые кварталы
Когда в 2009 году на широкие экраны вышел фильм «Хатико: Самый верный друг», трудно было представить себе человека, который бы посмотрел его и ни разу не всплакнул. Однако для того, чтобы заставить нас так расчувствоваться, вовсе не обязательно тратить миллионы на создание кино. Порой достаточно рассказать нам одну коротенькую историю.
Мы в AdMe.ru, к примеру, никогда не можем пройти мимо твитов пользователей сети, в которых парой фраз передана поистине душещипательная история. Так произошло и в этот раз.
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«Шуня хорошая. Кроме супа, борща и каш, все ест: хлеб, сухари, любит сухой корм, овощи. Купаться очень любит. В туалет ходит на пеленку. А я пошла на операцию».
А вам в последнее время доводилось сталкиваться с чем-то настолько трогательным, что вы едва не ударились в слезы?