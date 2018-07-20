15 твитов, просматривая которые вы не раз скажете: «Оказывается, я не один такой!»
Когда вам кажется, что вы одиноки в своих печалях и чудачествах, помните: эта мысль очень далека от правды. На самом деле все мы похожи друг на друга больше, чем думаем. И зачастую это можно проследить даже на примере постов и шуток в интернете, которые в своей сути объединяют сотни и тысячи людей.
В этом посте AdMe.ru подобрал как раз такие примеры, просматривая которые вы наверняка почувствуете, как же это вам знакомо.
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