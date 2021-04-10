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15 твитов, после просмотра которых моментально переносишься в старые добрые времена

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Казалось бы, совсем недавно мы радостно слушали музыку на магнитофонах, со всех ног бежали в ближайший ларек за новой видеокассетой и покупали молоко в треугольных бумажных пакетах. Но, если задуматься, с тех пор прошло уже лет 20, а то и все 30. И это понимание вызывает в душе больше воспоминаний, чем было волшебных пузырьков в шоколадном батончике Wispa.

Мы в AdMe.ru не только с увлечением изучаем новые веяния, но и вспоминаем прошлое, когда и деревья были большими, и мороженое вкусным. И с головой окунаемся в волны ностальгии.

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А какие истории или фразы помните вы?

Фото на превью Pixabay
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