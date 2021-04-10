15 твитов, после просмотра которых моментально переносишься в старые добрые времена

Казалось бы, совсем недавно мы радостно слушали музыку на магнитофонах, со всех ног бежали в ближайший ларек за новой видеокассетой и покупали молоко в треугольных бумажных пакетах. Но, если задуматься, с тех пор прошло уже лет 20, а то и все 30. И это понимание вызывает в душе больше воспоминаний, чем было волшебных пузырьков в шоколадном батончике Wispa.