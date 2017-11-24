15 твитов от людей, у которых эмоции выливаются через край

В мире так много всего непостижимого, будоражащего, иногда непонятного, а порой невыносимого, что появляется очень много вопросов к окружающим и всему миру. И часто эти размышления обо всем на свете эмоционально изливаются в социальные сети.

И сегодня AdMe.ru собрал остроумные твиты от людей, у которых накипело.

А что у вас вызвало бурю эмоций в последнее время? Оставляйте в комментариях ваши душетрепещущие выводы о жизни.

Фото на превью paul rudd / twitter

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6 Комментарии
  • 24 ноября 2017
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