15 твитов от людей, у которых эмоции выливаются через край

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В мире так много всего непостижимого, будоражащего, иногда непонятного, а порой невыносимого, что появляется очень много вопросов к окружающим и всему миру. И часто эти размышления обо всем на свете эмоционально изливаются в социальные сети.

И сегодня AdMe.ru собрал остроумные твиты от людей, у которых накипело.