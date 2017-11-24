15 твитов от людей, у которых эмоции выливаются через край
В мире так много всего непостижимого, будоражащего, иногда непонятного, а порой невыносимого, что появляется очень много вопросов к окружающим и всему миру. И часто эти размышления обо всем на свете эмоционально изливаются в социальные сети.
И сегодня AdMe.ru собрал остроумные твиты от людей, у которых накипело.
А что у вас вызвало бурю эмоций в последнее время? Оставляйте в комментариях ваши душетрепещущие выводы о жизни.
Фото на превью paul rudd / twitter