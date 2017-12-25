15 метких твитов от людей, которые за словом в карман не полезут
Каждый день в сети рождаются миллиарды постов, рассказывающие о буднях или посвященные глобальным вопросам, длиной в пару слов или претендующие на полноценное эссе. А еще появляются особенные твиты, авторы которых обладают настолько блестящей иронией, что мимо их высказываний просто невозможно пройти.
AdMe.ru собрал для вас лучшие твиты людей, которые знают толк в сарказме и никогда не унывают.
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Фото на превью Mark Magark/Twitter