15 метких твитов от людей, которые за словом в карман не полезут

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Каждый день в сети рождаются миллиарды постов, рассказывающие о буднях или посвященные глобальным вопросам, длиной в пару слов или претендующие на полноценное эссе. А еще появляются особенные твиты, авторы которых обладают настолько блестящей иронией, что мимо их высказываний просто невозможно пройти.

AdMe.ru собрал для вас лучшие твиты людей, которые знают толк в сарказме и никогда не унывают.