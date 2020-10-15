15+ твитов от людей, которым в голову приходят нестандартные мысли

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Каждому из нас хотелось бы чем-то выделяться из толпы. Кто-то выбирает особый стиль одежды, кто-то отличается музыкальными предпочтениями, а герои нашей статьи мыслят нестандартно. И читать их твиты — сплошное удовольствие.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед креативностью и обожаем находить что-то новое на просторах интернета, например эти 20 твитов.

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