15+ твитов от людей, которым в голову приходят нестандартные мысли
Каждому из нас хотелось бы чем-то выделяться из толпы. Кто-то выбирает особый стиль одежды, кто-то отличается музыкальными предпочтениями, а герои нашей статьи мыслят нестандартно. И читать их твиты — сплошное удовольствие.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед креативностью и обожаем находить что-то новое на просторах интернета, например эти 20 твитов.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Может, и вы умеете мыслить нестандартно? Поделитесь с нами своими умозаключениями.