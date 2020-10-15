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15+ твитов от людей, которым в голову приходят нестандартные мысли

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Каждому из нас хотелось бы чем-то выделяться из толпы. Кто-то выбирает особый стиль одежды, кто-то отличается музыкальными предпочтениями, а герои нашей статьи мыслят нестандартно. И читать их твиты — сплошное удовольствие.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед креативностью и обожаем находить что-то новое на просторах интернета, например эти 20 твитов.

16.

© AyyAmbs / twitter, © PwettiChica / twitter

15.

© abdool_moh / twitter, © Headaddi / twitter

14.

© TAESUNlVERSE / twitter

13.

© Wizard_Severus / twitter

12.

© TheGrishch / twitter

11.

© dinakzl / twitter

10.

© wow***job / twitter

9.

© edithpifpaf / twitter

8.

© saut333 / twitter

7.

© beautiful***no / twitter

6.

© bizarre_bezoar / twitter

5.

© ru_maximonline / twitter

4.

© hxmebxy / twitter

3.

© Wizard_Severus / twitter

2.

© Yoghikitt / twitter

1.

© a_praline / twitter

Может, и вы умеете мыслить нестандартно? Поделитесь с нами своими умозаключениями.

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