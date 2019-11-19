15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли
Каждый ребенок мечтает поскорее вырасти, чтобы стать самостоятельным и независимым. Однако стоит мечте исполниться, как приходит понимание, что взрослая жизнь — это не только возможность покупать и есть мороженое каждый день, но и необходимость принимать решения, причем не только за себя. И тогда уже взрослый человек начинает грезить о том, чтобы вновь вернуться в детство, — да и мороженого, честно признаться, не очень-то и хочется.
Мы в AdMe.ru разделяем всю боль и отчаяние людей, которые внезапно осознали, что жизнь их не подготовила «вот к этому вот всему». И, как они, выбираем лучшее оружие — юмор.
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А вы узнали свои мысли в одном из этих твитов? Или, может, во всех сразу?
Фото на превью ve_ttyyy / twitter