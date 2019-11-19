15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

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Каждый ребенок мечтает поскорее вырасти, чтобы стать самостоятельным и независимым. Однако стоит мечте исполниться, как приходит понимание, что взрослая жизнь — это не только возможность покупать и есть мороженое каждый день, но и необходимость принимать решения, причем не только за себя. И тогда уже взрослый человек начинает грезить о том, чтобы вновь вернуться в детство, — да и мороженого, честно признаться, не очень-то и хочется.

Мы в AdMe.ru разделяем всю боль и отчаяние людей, которые внезапно осознали, что жизнь их не подготовила «вот к этому вот всему». И, как они, выбираем лучшее оружие — юмор.

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© Kica333 / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

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© Y2SHAF / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

3.

© TheAndrew / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

4.

© kostenko_rita / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

5.

© useless_yeen / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

6.

© treschenko24 / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

7.

© vsepohyi / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

8.

© ve_ttyyy / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

9.

© chern_ov / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

10.

© jazz_inmypants / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

11.

© thedad / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

12.

© itsBOMBARDIER / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

13.

© TheWeirdWorld / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

14.

© Key_Felicis / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

15.

© igorlachen / twitter  

15 твитов от людей, которых выпустили во взрослую жизнь, а инструкцию выдать забыли

А вы узнали свои мысли в одном из этих твитов? Или, может, во всех сразу?

Фото на превью ve_ttyyy / twitter

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