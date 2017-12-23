15 твитов от людей, которые живут под одной крышей с настоящими кадрами

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Если бы домашние животные умели говорить, то они бы обязательно сделали комплимент своим хозяевам по поводу их отменного чувства юмора. Потому что кому как не им знать, что мы умеем выдавать шутки похлеще отъявленных стендаперов.

AdMe.ru собрал 15 твитов людей, которые живут бок о бок с самыми уморительными созданиями на земле, отсюда у них и такое великолепное чувство юмора!