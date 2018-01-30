15 твитов от людей, которые живут бок о бок с отчаянными романтиками
Дарить людям впечатления, о которых они с трепетом будут вспоминать всю оставшуюся жизнь, — «участь» каждого неисправимого романтика. И если вам кажется, что все они в наши дни перевелись, то вы глубоко ошибаетесь.
AdMe.ru собрал 15 твитов от людей, которые на своем примере доказывают, что настоящие романтики до сих пор живут среди нас. И это прекрасно!
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Фото на превью TedeVision/twitter