15 твитов от людей, которые живут бок о бок с отчаянными романтиками

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Дарить людям впечатления, о которых они с трепетом будут вспоминать всю оставшуюся жизнь, — «участь» каждого неисправимого романтика. И если вам кажется, что все они в наши дни перевелись, то вы глубоко ошибаетесь.

AdMe.ru собрал 15 твитов от людей, которые на своем примере доказывают, что настоящие романтики до сих пор живут среди нас. И это прекрасно!