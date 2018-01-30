15 твитов от людей, которые живут бок о бок с отчаянными романтиками

Дарить людям впечатления, о которых они с трепетом будут вспоминать всю оставшуюся жизнь, — «участь» каждого неисправимого романтика. И если вам кажется, что все они в наши дни перевелись, то вы глубоко ошибаетесь.

AdMe.ru собрал 15 твитов от людей, которые на своем примере доказывают, что настоящие романтики до сих пор живут среди нас. И это прекрасно!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Фото на превью TedeVision/twitter

34 На склад!
3 Комментарии
  • 30 января 2018
  • 3
  • 32666

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!