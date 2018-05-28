15 твитов от людей, которые смертельно устали и хотят в отпуск, а не вот это все

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Чем ближе теплые и солнечные летние деньки, тем меньше у большинства людей остается сил на работу. Поэтому в соцсетях все чаще появляются посты из серии «я устал, заберите меня на море», и некоторые из них, как всегда, отличаются особым юмором и жизненностью.