15 твитов от людей, которые смертельно устали и хотят в отпуск, а не вот это все
Чем ближе теплые и солнечные летние деньки, тем меньше у большинства людей остается сил на работу. Поэтому в соцсетях все чаще появляются посты из серии «я устал, заберите меня на море», и некоторые из них, как всегда, отличаются особым юмором и жизненностью.
В преддверии летних отпусков AdMe.ru сделал для вас подборку из 15 твитов, в которых каждый невольно узнает себя.
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