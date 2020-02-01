15 твитов от людей, которые найдут выход из любой ситуации

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Если вы хотите стать человеком, который за словом в карман не полезет и из любой непростой ситуации быстро найдет выход, то вам стоит внимательно прочитать эту подборку твитов. Наши очередные герои как раз из таких людей, которым незнакомо неловкое чувство «Блин, как же быть?!» — они просто берут и делают. По-своему.

Мы в AdMe.ru считаем, что авторы этих твитов достойны оваций за свои простые и в то же время гениальные жизненные советы. Некоторые мы уже взяли на заметку. А в бонусе вас ждет легкий и нетривиальный способ позвать на свидание симпатичную вам особу.

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Бонус

А у вас в жизни бывали случаи, когда вы находили легкое и оригинальное решение проблемы?