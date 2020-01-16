15 твитов от людей, которые лучше всех знают, что идеальные семьи бывают только в кино

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Чужая семья — потемки. Но когда чуть больше узнаешь о повседневности и быте других людей, понимаешь, что не такие уж мы и разные.

Редакция AdMe.ru предлагает убедиться в том, что мы все немного похожи, пусть даже семейным сумасшествием. И твиты этих 15 пользователей только доказывают эту мысль. Ну за исключением тех людей в бонусе, у которых разве что нимба над головой нет. Но и это не точно.

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Бонус: твиты, от которых становится тепло на душе

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