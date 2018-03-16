15 твитов от людей, чей ход мыслей вызывает неистовый хохот

Юмор — отличное психологическое оружие против плохого настроения, проблем и неудач. И вы везунчик, если окружены людьми, которые отточили свои навыки в этом «деле» до совершенства. Ведь именно они могут порой такое сказануть, что весь остаток дня только и остается, что ходить, вспоминать эту глупость и хихикать про себя как ненормальный. Как они это делают — тайна, покрытая мраком.

AdMe.ru предлагает на примере 15 твитов от гениев тончайшего юмора попытаться выявить механизм создания шутки на миллион. Вместе мы обязательно докопаемся до истины и попутно вдоволь насмеемся.

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Фото на превью 04LK72c1i8rj2uu/twitter

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