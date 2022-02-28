15+ твитов, от которых даже у настоящих сухарей глаза будут на мокром месте

Мировой кинематограф знает миллион и один способ заставить зрителя расчувствоваться. Однако порой для того, чтобы выбить из нас слезинку, совсем не обязательно тратить баснословные суммы на съемки фильма. С этой задачей вполне может справиться даже обычный пост, опубликованный в социальных сетях.

Мы в AdMe.ru, к примеру, никогда не можем пройти мимо твитов, в которых люди парой фраз передали по-настоящему душещипательную историю. И этот раз не стал исключением.

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«Моя мама связала варежки на двоих, чтобы они с папой могли держаться за руки во время прогулки».

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«Один из моих учеников не сделал домашнее задание. Ни один ребенок не должен смущаться из-за того, что не усвоил какой-то материал. Поэтому я им всегда говорю, чтобы в таких случаях они оставляли мне заметки, а я непременно оценю их искренность и усердие». «Деление — это сложно». «Я тебе помогу!»

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«Это Аджит. Раньше он возил меня в школу на своем тук-туке. Затем доставлял на университетские лекции. А сегодня он подвез меня на вручение дипломов на своем авто».

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