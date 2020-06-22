15 девушек рассказали о своих мужчинах на примере чужих. И мы их хорошо понимаем

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Все мы иногда любим слегка пожаловаться на свою вторую половинку. Особенно глядя на снимки и посты в соцсетях от других дам. В инстаграме и жизнь счастливее, и мужья, кажется, более заботливы, чем свой. Только важно помнить, что красивая картинка и рассказы не всегда бывают правдой чистой воды. А рядом с нами находится живой человек, которому свойственно иногда поступать не так, как нам бы хотелось. Главное — относиться к любой ситуации в отношениях с юмором, что и делают героини нашей статьи.