15 девушек рассказали о своих мужчинах на примере чужих. И мы их хорошо понимаем
Все мы иногда любим слегка пожаловаться на свою вторую половинку. Особенно глядя на снимки и посты в соцсетях от других дам. В инстаграме и жизнь счастливее, и мужья, кажется, более заботливы, чем свой. Только важно помнить, что красивая картинка и рассказы не всегда бывают правдой чистой воды. А рядом с нами находится живой человек, которому свойственно иногда поступать не так, как нам бы хотелось. Главное — относиться к любой ситуации в отношениях с юмором, что и делают героини нашей статьи.
Мы в AdMe.ru добродушно посмеялись вместе с девушками в интернете, которые искрометно сопоставляют своих любимых с тем самым пресловутым образом «идеального мужчины».
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Какая ситуация показалась вам наиболее знакомой?
Фото на превью krnklmkv / twitter