15 твитов о женщинах, которым вы бы не захотели перейти дорогу
Глупо полагать, что женщины, способные коня на скаку остановить, перевелись и кругом остались сплошь легко ранимые особи женского пола. В действительности слабых женщин настолько мало, что этот процент можно даже не считать статистически значимым. А вот тех, кто при желании может навалять самому Халку, - хоть отбавляй.
AdMe.ru нашел 15 твитов об "опасных" женщинах. Да, на досуге они не только в горящие избы входят, но и становятся героинями микроблогов.
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А у вас есть история, которую впору положить в основу сюжета следующей части "Чудо-женщины"?