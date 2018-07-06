15 твитов о женщинах, которым вы бы не захотели перейти дорогу

Глупо полагать, что женщины, способные коня на скаку остановить, перевелись и кругом остались сплошь легко ранимые особи женского пола. В действительности слабых женщин настолько мало, что этот процент можно даже не считать статистически значимым. А вот тех, кто при желании может навалять самому Халку, - хоть отбавляй.

AdMe.ru нашел 15 твитов об "опасных" женщинах. Да, на досуге они не только в горящие избы входят, но и становятся героинями микроблогов.

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А у вас есть история, которую впору положить в основу сюжета следующей части "Чудо-женщины"?

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