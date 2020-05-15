15 емких твитов без сантиментов о том, что такое настоящее женское счастье

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«У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье», — писал Лев Толстой. А вот пользователи твиттера видят свое счастье не только в любви (хотя и в ней тоже). Оказывается, даже простой букет цветов, преподнесенный вовремя, может поднять настроение до небес. И это еще раз доказывает: сколько людей — столько и мнений.