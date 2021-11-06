15+ твитов о незадачливых кулинарах, которые к плите подходят уже грустными
Готовка — это занятие для сильных духом. Только подумайте обо всех этих «быстрых» рецептах, которые в итоге отнимают кучу времени. Или вот сырники. Кажется, те, у кого они получаются идеальными, точно знают какой-то секрет, которым с остальными делиться не собираются. Да и у простого на первый взгляд процесса приготовления полуфабрикатов, оказывается, тоже есть свои нюансы.
Мы в AdMe.ru не всегда выходим из кулинарного поединка с рецептами победителями. Но не расстраиваемся и продолжаем пытаться. А в бонусе вас ждет доказательство того, что иногда из сочетания даже самых простых продуктов получается совершенство. Главное — уметь его увидеть.
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Бонус: иногда даже самые простые блюда заслуживают всяческих похвал
А вы любите готовить? Или, будь ваша воля, поручили бы это кому-нибудь другому?
Фото на превью reguzovdaniel / Twitter, posuhowa / Twitter, Depositphotos.com
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