15 твитов о нелегкой женской доле, которые для многих мужчин окажутся полной неожиданностью
В жизни женщины случается множество событий, которые запросто могут выбить из колеи. Однако отличное чувство юмора и позитивный взгляд на происходящее вокруг помогут справиться с любой ситуацией. А ведь не все мужчины догадываются, с чем порой приходится сталкиваться обычной женщине ежедневно.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что больше всего раздражает и в то же самое время веселит обычных девушек в их повседневной жизни.
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А что вы считаете самым трудным в жизни женщины?
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