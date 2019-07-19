15 твитов о наболевшем, в которых каждый работяга узнает себя

39 5 42 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы время от времени ужасно устаем от бесконечной вереницы рабочих будней — даже те, кто в целом любит свою работу. Одни глушат свою тревожность качественным сном по выходным, другие — чрезвычайно активным отдыхом, ну а третьи разряжают психику злободневными шутками.

Мы в AdMe.ru ценим людей с острым умом и блестящим чувством юмора не меньше, чем их точные и жизненные твиты. Готовы поспорить, и вас многие из этих историй также заставят удивленно воскликнуть: «Да это же прямо про меня!»

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.