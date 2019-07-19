15 твитов о наболевшем, в которых каждый работяга узнает себя
Все мы время от времени ужасно устаем от бесконечной вереницы рабочих будней — даже те, кто в целом любит свою работу. Одни глушат свою тревожность качественным сном по выходным, другие — чрезвычайно активным отдыхом, ну а третьи разряжают психику злободневными шутками.
Мы в AdMe.ru ценим людей с острым умом и блестящим чувством юмора не меньше, чем их точные и жизненные твиты. Готовы поспорить, и вас многие из этих историй также заставят удивленно воскликнуть: «Да это же прямо про меня!»
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А вы уже успели съездить в отпуск и восстановить силы? Или присоединяетесь к стану жаждущих отдохнуть авторов твитов?