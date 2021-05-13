15 твитов от людей, которые не стали сносить обиды от вторых половинок и преподали им урок

Когда кто-то обидел или напакостил, самое первое, что приходит на ум, — это насолить в ответ. Героев сегодняшней подборки уязвили близкие им люди — их вторые половинки: кто-то просто ляпнул не то, а кто-то совершил проступок посерьезнее. Но авторы постов в твиттере не растерялись и сообразили, как ответить на несправедливый жест.