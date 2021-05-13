15 твитов от людей, которые не стали сносить обиды от вторых половинок и преподали им урок
Когда кто-то обидел или напакостил, самое первое, что приходит на ум, — это насолить в ответ. Героев сегодняшней подборки уязвили близкие им люди — их вторые половинки: кто-то просто ляпнул не то, а кто-то совершил проступок посерьезнее. Но авторы постов в твиттере не растерялись и сообразили, как ответить на несправедливый жест.
Мы в AdMe.ru решили сделать подборку, где пользователи твиттера делятся историями о маленькой мести своим настоящим или уже бывшим спутникам жизни.
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«С днем развода!»
А как вы отвечаете на обиды?
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