15 твитов о людях со сногсшибательной смекалкой
Изобретательность некоторых людей просто изумляет. Благодаря своей находчивости и смекалке, они порой умудряются выйти с гордо поднятой головой даже из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Хотите научиться так же? Тогда вы по адресу.
Мы в AdMe.ru не только любим самостоятельно придумывать разнообразные хитрости, но и обожаем находить на просторах интернета людей, близких нам по духу за счет своего нестандартного мышления. И герои нашей подборки — как раз в их числе!
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«С днем рождения! Только для твоих глаз.
Сделай мне одолжение: я не могу придумать, что написать, поэтому притворись, пожалуйста, что читаешь что-то очень трогательное, можешь даже пустить слезу, а потом посмотри на меня и скажи: „Это прекрасно, я даже не подозревала, то ты можешь написать подобное“. А потом, если кто-то попросит открытку, скажи, что это слишком личное.
Спасибо, я твой должник».
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А с какими примерами исключительной хитрости сталкивались вы лично?