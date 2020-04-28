15 твитов о еде от людей, которые могут найти смешинку даже в вареном рисе
Еда и юмор — две вещи, необходимые каждому человеку. Первая устраняет физический голод, а вторая помогает пережить даже самые сложные минуты. А что получится, если совместить их во что-то одно? Правильно, забавные твиты о кулинарии, которые вызовут улыбку на вашем лице и, вероятно, желание немедленно что-нибудь съесть.
AdMe.ru исследовал просторы твиттера в поисках самых остроумных заметок от тех, кто считает, что еда — это еще один повод посмеяться. В том числе и над собой.
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А у вас есть любимая шутка о еде?
Фото на превью kaylamarinara / twitter, Depositphotos