15 твитов о еде от людей, которые могут найти смешинку даже в вареном рисе

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Еда и юмор — две вещи, необходимые каждому человеку. Первая устраняет физический голод, а вторая помогает пережить даже самые сложные минуты. А что получится, если совместить их во что-то одно? Правильно, забавные твиты о кулинарии, которые вызовут улыбку на вашем лице и, вероятно, желание немедленно что-нибудь съесть.

AdMe.ru исследовал просторы твиттера в поисках самых остроумных заметок от тех, кто считает, что еда — это еще один повод посмеяться. В том числе и над собой.

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