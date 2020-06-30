15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
Твиттер — это просто кладезь информации, где каждый человек имеет возможность буквально в паре строк емко и точно выразить свое мнение. Нам же остается подобрать именно те твиты, которые актуальны для большинства (особенно про таксистов).
Мы в AdMe.ru еще раз убедились в том, что, несмотря на неповторимость каждой отдельно взятой личности, многие вещи мы все же оцениваем одинаково.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А вы замечали за собой что-либо из вышеперечисленного?