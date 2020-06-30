AdMe

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом

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Твиттер — это просто кладезь информации, где каждый человек имеет возможность буквально в паре строк емко и точно выразить свое мнение. Нам же остается подобрать именно те твиты, которые актуальны для большинства (особенно про таксистов).

Мы в AdMe.ru еще раз убедились в том, что, несмотря на неповторимость каждой отдельно взятой личности, многие вещи мы все же оцениваем одинаково.

15.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© yevolos / twitter

14.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© Goldemonic / twitter

13.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© IHateYourFacee / twitter

12.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© fcap_mma / twitter

11.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© rjfXgts1rwksyGy / twitter

10.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© solar_circle / twitter

9.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© Livotovas / twitter

8.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© klevtsova_jane / twitter

7.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© La72La / twitter

6.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© yevolos / twitter

5.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© vlad_dfe / twitter

4.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© a_praline / twitter

3.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© pod_lipami_ / twitter

2.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© vos_yeux / twitter

1.

15 жизненных твитов, глядя на которые хочется подписаться под каждым словом
© scrotumnose / twitter

А вы замечали за собой что-либо из вышеперечисленного?

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