15 твитов от людей, чей внутренний диалог вышел из-под контроля
Есть такой феномен — прескевю: когда мы не можем вспомнить что-то хорошо нам знакомое. Каждый хоть раз забывал чье-то имя, название блюда или улицы, не понимая, почему мозг его подвел.
Есть и другие феномены и особенности мозга, с которыми сталкиваются многие из нас: противоречивость мыслей и действий, какие-то странные внутренние диалоги, всплывающие в самый неподходящий момент. Если у вас бывают такие моменты, знайте — вы не одиноки.
AdMe.ru собрал твиты, которые доказывают, что наш мозг живет своей собственной жизнью и порой совершенно не поддается контролю.
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Я: «Надо лечь сегодня пораньше».
Мой мозг в 2 часа ночи:
me: "i'm going to sleep early tonight"— Funny Vines (@FunnyVines) February 18, 2018
my brain at 2am: pic.twitter.com/MWPej9sqEx
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15. Готовишься всю ночь к экзамену, а твой мозг во время теста ведет себя так:
Me: *studies all night*— EMANUEL (@blingspice) February 25, 2018
My dendrites/brain cells when the test comes: pic.twitter.com/KxJprDnD2L
А у вас бывали подобные моменты?
Фото на превью achieve_beauty / twitter