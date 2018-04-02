15 твитов от людей, чей внутренний диалог вышел из-под контроля

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Есть такой феномен — прескевю: когда мы не можем вспомнить что-то хорошо нам знакомое. Каждый хоть раз забывал чье-то имя, название блюда или улицы, не понимая, почему мозг его подвел.

Есть и другие феномены и особенности мозга, с которыми сталкиваются многие из нас: противоречивость мыслей и действий, какие-то странные внутренние диалоги, всплывающие в самый неподходящий момент. Если у вас бывают такие моменты, знайте — вы не одиноки.