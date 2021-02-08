15 твитов для тех, кто уже начал собирать свой «пакет с пакетами»

На протяжении долгих времен ведутся споры между поколениями, чья музыка лучше, чьи шутки смешнее, чье детство было веселее. Но есть вещи, вспомнив о которых хочется сказать: «Эх, молодежь! Такого вы точно не увидите».

Мы в AdMe.ru уверены, что в любом возрасте есть свои преимущества и недостатки, однако принимать их всегда нужно с юмором. Именно так и сделали герои нашей статьи.

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