15+ твитов, которые понимаешь лишь с возрастом
«Говорят, труднее всего прожить первые 70 лет. А дальше дело пойдет на лад», — считал Эрих Мария Ремарк, и мы с ним в чем-то согласны. Само понятие возраста волнует многих, но вот точно ответить на вопрос, когда именно мы повзрослели, сложно. Однако мы решили найти ответ на этот вопрос в твиттере — кладези интернет-мудрости. Что у нас вышло — смотрите в статье.
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*Open space — офис открытого типа.
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Бонус: старость не радость
- Живет в соседнем доме парень лет 23–25. Практически каждый день приезжает домой поздно — в 23:00–23:30 — и ставит машину у меня под окном. И все бы ничего, но музыка у него долбит при этом на весь двор и глушит он ее вместе с машиной. И вот вчера очередная дискотека меня таки подняла с кровати. Выглянул в окно и, когда он вышел, попросил его убавлять звук на въезде во двор. Без наезда, корректно попросил. Парень подошел к окну (1-й этаж у меня) и говорит: «Хорошо, отец, никаких проблем, буду делать потише, если мешает». И мне стало радостно за нашу молодежь. Меня не послали, не нагрубили в ответ, и результат вроде как достигнут. Но при этом стало очень грустно за себя: какой, к черту, отец? Мне 34 года, и я для чувака, который моложе меня на 10 лет, уже отец!? Вот так, видно, и подкрадывается к нам старость... © AlexPRV85 / pikabu
Фото на превью purpolly / twitter