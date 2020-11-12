15+ твитов, которые понимаешь лишь с возрастом

«Говорят, труднее всего прожить первые 70 лет. А дальше дело пойдет на лад», — считал Эрих Мария Ремарк, и мы с ним в чем-то согласны. Само понятие возраста волнует многих, но вот точно ответить на вопрос, когда именно мы повзрослели, сложно. Однако мы решили найти ответ на этот вопрос в твиттере — кладези интернет-мудрости. Что у нас вышло — смотрите в статье.