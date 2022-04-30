15 трогательных и немного чудных подарков, от которых хочется и плакать, и смеяться
Многие из нас ломают голову, какой бы оригинальный подарок преподнести близкому человеку. Порой фантазия уносит нас далеко за пределы здравого смысла, и тогда мы дарим своим родным, друзьям и коллегам очень неоднозначные вещи.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие оригинальные и порой даже очень милые подарки приходилось принимать или дарить людям.
- Мой молодой человек как-то раз в качестве подарка (подарка мне, да) побрил себе грудь. При этом я никогда не говорила, что для меня волосы на его груди — это какая-то проблема. Я вообще не знала, как на это реагировать. © Yulia / AdMe
- Самый странный подарок в моей жизни был от парня, с которым на тот момент начали встречаться. Это были трусы. Он некоторое время еще жил со своей бывшей девушкой. Приходит он с пакетом этих трусов, вываливает все на постель и говорит: «Выбирай! Бывшей маловаты, хотела выкинуть, а я решил тебе принести». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мешок лука. Огромный черный пакет с луком, который принес в класс на мой 13-й или 12-й день рождения мой одноклассник. Я обиделась (ну глупая же), а потом этот лук летал по всей школе. © Дарья Першина / Яндекс.Кью
- Как-то перед праздником я зашла в маленький магазинчик со всякой мелочевкой. А продавщица по телефону как раз жаловалась, мол, жизнь тяжелая, все плохо, еще и шоколадки нет. Понимаю, самой жизнь не в радость без шоколада. Я пошла в ближайшую кофейню, выбрала шоколад и отнесла страждущей. Девушка на меня как на фею смотрела. Иногда сделать чудо так просто. © Тори Т / AdMe
- У сестры выпал очередной молочный зуб. Она спросила, давала ли мне в детстве зубная фея монетку за зуб. Сказал, что ничего она мне не давала. Тогда она с сожалением сказала, что у меня было грустное детство. Посмеялся и забыл. Ночью родители положили ей под подушку монетку вместо зуба, мол, зубная фея приходила. А утром я обнаружил на столе такую же монетку и листок, на котором почерком сестры написано, что это подарок мне. От зубной феи. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Лет в 11–12 в школе на 8 Марта всем девочкам подарили половники. Красиво озвучили, что это для будущих хозяек, чтобы они сварили первый борщ для своего молодого мужа. Не знаю как другие одноклассницы, но я именно так и сделала. Сколько лет прошло, а до сих пор пользуюсь. © Башкисер Ольга
- Был у меня один загадочный знакомый. На день рождения получила от него 8 кг соли с формулировкой: «Друзья должны съесть пуд соли». 7-й год вся семья не покупает соль. © Настасья Колчина / Яндекс.Кью
- У витрины стоит мальчик лет 12. Говорит: «Есть 2 500. Хочу маме подарок, ничего из золота у нее никогда не было. Собрал, сколько мог, пока ищу на эти деньги». Я продала ему сережки для мамы за 2 400, сказав, что он попал на грандиозную акцию. Он, обезумевший от счастья, сказал, что наконец-то началась их белая полоса и теперь всегда будет везти. Я вложила в кассу 6 600 и счастлива, что открыла белую полосу пацану и его маме. Главное — вера. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне молодой человек на день рождения подарил статуэтку змеи с бирюзовыми глазами. Сказал, что она ему меня напоминает. © Дария Самарина
- Я сидела дома одна и ждала парня, который должен был прийти с минуты на минуту. Выглядываю в окно и вижу, что он несет огромного плюшевого медведя. Размером с меня. У меня холодок по спине пробежал, не хотелось даже дверь открывать. © Darena25325566 / Тwitter
- Моя мама работала в детской библиотеке. Канун Нового года. Мама говорит, что скоро в гости к нам заглянет Дед Мороз со сказочными персонажами. Мы поверить не можем. Только в книгах его видели и в саду воспитательницу переодетую. Пришел Дед Мороз со Снегурочкой, Незнайкой, Боярином и еще кем-то. Была программа, стихи и подарки. Недавно открыла старый альбом и увидела фото с того дня — это были мамины коллеги в костюмах с мероприятий. Очень ее люблю. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- 1 марта мне подарили кошачий корм. В милой маленькой коробочке с бантиком. Причем сам факт подарка был достаточно неожиданным. Да и кошки у меня нет. © Маша Чубукова / Яндекс.Кью
- Когда мне было 11 лет, родители подарили мне будильник. Я развернул подарок, повернулся к ним и прямо сказал: «Это подарок для вас, так что вам больше не придется поднимать нас в школу по утрам». © StripesNTn / Reddit
- Яйцо. Просто обычное яйцо, сырое. Друг сказал, что дома больше ничего не было. Не расстроило, понравилось, потом приготовила из него что-то. С того момента уже несколько лет более запоминающихся подарков не было. © Оля Няшина / Яндекс.Кью
- Муж моей сестры подарил нашей маме метлу (она в деревне живет) со словами: «Летайте на здоровье». Мама была в восторге, давно такую хотела. © OstentumOlus / Рikabu
А какой подарок запомнился вам больше всех?
AdMe/Народное творчество/15 трогательных и немного чудных подарков, от которых хочется и плакать, и смеяться
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