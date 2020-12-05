15 товаров из интернет-магазинов, глядя на которые хочется воскликнуть: «Да кто же это купит?»

Интернет-магазины — это кладезь необычных товаров. Там можно найти все: от прозрачной маски для сна до сапог-колготок. Некоторые пользователи сети рассказали, как отправились за покупками, а получили разрыв шаблонов.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо людей, которые с иронией отнеслись к фантазиям дизайнеров и написали хлесткие комментарии.

1. «Маска для сна должна закрывать глаза от света. А это скорее похоже на стринги, надетые на голову»

2. «Опять шопинг в интернете и странные вещи для интерьера»

3. «Если вы когда-нибудь намочите телефон, то у вас, по крайней мере, будет рис»

4. «Почему бы и да»

5. «Я не знаю, что это, но мне нужно это купить»

6. «Мне кажется, эта обувь создана для случаев, когда купил клевые носки с авокадо и хочешь, чтобы все их точно заценили»

7. «Очень полезную штуку купила»

8. «Не знаю, смешно это или абсурдно, но теперь они мои»

9. Шорты, которые мы заслужили

10. «Наверное, я извращенец, но мне кажется, что это действительно круто. Я бы купил»

11. Это стоит $ 1 000

12. «Хотел купить дочке мягкие игрушки. Заказал офигенного карася! Засунул жене под подушку. Она нашла его часа в 2 ночи, когда попить проснулась. Пишу из кладовки»

13. «Рабочая зона не может обойтись без этих салфеток из интернет-магазина. Кто знает, может, кружева и шифон поглощают опасное излучение „компуктеров“»

14. «Теперь не отвертится, что у него, мол, лапки»

15. «Все уже изобретено до нас. Просто адаптация»