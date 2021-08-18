15 трогательных фото, после просмотра которых остается одно желание — поскорее позвонить родным

Часто мы не успеваем заметить, как время меняет нас и близких нам людей. Наши мамы и папы с течением лет обзаводятся крутой сединой и выводком внуков, а бабушки и дедушки медленно, но верно осваивают просторы интернета, не забывая при этом, как вязать носки или печь пироги.

AdMe.ru уверен: нужно иногда вырваться из стремительного водоворота жизни, остановиться и обратиться к тем, кто нам дороже всего — к своим близким. Именно поэтому эти фото и не смогли оставить нас равнодушными. Надеемся, и вам после прочтения статьи станет чуть теплее на душе.

«Понятия не имею, где мой папа этому научился, но в одном из его электронных писем мы обнаружили вот это»

«Картинку, сделанную в фотошопе, с подписью: „Смотрите, что мы нашли в кошачьем домике!“»

«Бабушка своими руками сделала для меня эту сумку. Сохраню этот подарок на долгие годы»

«Папа вышел на улицу, чтобы покормить птиц, и вдруг случилось это... Теперь он официально стал диснеевской принцессой»

«Моя 90-летняя бабуля и ее 23-летний кот шлют мне селфи с пожеланием спокойной ночи»

«Тот самый день, когда дедушка впервые познакомился с моим котенком»

«Я неожиданно приехал к бабуле спустя годы с нашей последней встречи. И вот она готовит блюдо, которое я обожал в детстве»

«Отправила маме 98 цветков на ее 98-й день рождения. На что она ответила: «Знаешь, я уже плохо слышу и вижу, но вот нос мой работает на отлично!»

«Мой дед научился делать селфи, воодушевился и понял, что камеру можно и на таймер поставить»

«Бабушка захотела, чтобы я показала всему миру подсолнух, который она вырастила прошлым летом»

«Я сегодня сделала макияж своей бабушке. Ей 88 лет!»

«Мой 93-летний дедуля со своим лучшим другом»

«Бабушка испекла мне торт в форме сердца на день рождения. Я очень рада, что она здорова и счастлива!»

«Мой дед и мой пес — лучшие друзья. Сегодня я попросил их скорчить глупую рожицу и случилось это...»

«Оставила свое одеяло в доме у бабули и попросила прислать мне его обратно. А она взяла и набила его печеньками и пирожными»

«Навещал сегодня свою 93-летнюю бабулю и, уже уходя, сделал фото»