15 теней, которые раскрывают истинную сущность своих владельцев

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Обращали ли вы внимание на то, как странно порой выглядят тени? Словно они знают о своих владельцах то, о чем мы не догадываемся. AdMe.ru нашел для вас 15 фотографий, которые доказывают, что с этими оптическими явлениями все обстоит не так просто, как кажется.

Сидишь себе на диване и вдруг понимаешь, что твоя тень похожа на Рианну больше, чем ты

Или на Бивиса

На Лионеля Месси

На Лингвини из «Рататуя»

А то и вовсе на президента США

Котик в глубине души — самый настоящий Бэтмен

Впрочем, не только он

А пес, видимо, оборотень

Правду говорят: ты — это то, что ты ешь

Что общего между фотографом и ретривером? Правильно, их тени

А между деревьями и Рэмбо? Вы снова угадали

Но не все тени так уж безобидны. Они вполне могут следить за вами

И замышлять что-то недоброе

Эта тень, словно паук, поджидает свою жертву

А вот эта — самая злая

«И к следующему лету ты тоже не похудеешь! И вообще никогда не похудеешь! Муа-ха-ха!»