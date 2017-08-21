15 теней, которые раскрывают истинную сущность своих владельцев
Обращали ли вы внимание на то, как странно порой выглядят тени? Словно они знают о своих владельцах то, о чем мы не догадываемся.
AdMe.ru нашел для вас 15 фотографий, которые доказывают, что с этими оптическими явлениями все обстоит не так просто, как кажется.
Сидишь себе на диване и вдруг понимаешь, что твоя тень похожа на Рианну больше, чем ты
Или на Бивиса
На Лионеля Месси
На Лингвини из «Рататуя»
А то и вовсе на президента США
Котик в глубине души — самый настоящий Бэтмен
Впрочем, не только он
А пес, видимо, оборотень
Правду говорят: ты — это то, что ты ешь
Что общего между фотографом и ретривером? Правильно, их тени
А между деревьями и Рэмбо? Вы снова угадали
Но не все тени так уж безобидны. Они вполне могут следить за вами
И замышлять что-то недоброе
Эта тень, словно паук, поджидает свою жертву
А вот эта — самая злая
«И к следующему лету ты тоже не похудеешь! И вообще никогда не похудеешь! Муа-ха-ха!»
Фото на превью cdnchef/reddit.com