15+ телефонных разговоров, которые стали гораздо интереснее благодаря тому, что кто-то ошибся номером

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«Извините, но вы ошиблись номером» — фраза, которую хоть раз доводилось сказать каждому из нас. А что было бы, если бы вы не клали сразу же трубку, а подыграли своему собеседнику и продолжили случайную беседу с человеком на другом конце провода?

AdMe.ru делится с вами подборкой телефонных разговоров, которые произошли благодаря тому, что кто-то не туда попал. А в конце вас ждет бонус, в котором каждый сможет узнать себя.

*** Номер бывшей отличался одной цифрой от номера отдела полиции. Когда в первый раз позвонил, думал, что со мной шутят, и упорно пытался добиться своего. А на другом конце провода искали Наташу среди пьяниц в приемнике. © MrOrangeD / Pikabu

*** Впервые кто-то выиграл миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером?», и это было грандиозное событие в Великобритании. Мы сидели и смотрели программу дома, и когда заключительный ответ вспыхнул правильно, зазвонил телефон. Мой папа взял трубку, а там какой-то мужик говорит: «Ты видел это? Фантастика!» Мой папа и этот чувак немного поболтали. Затем они поняли, что ни один из них не имел ни малейшего понятия, кем был другой: парень набрал неправильный номер. Они продолжили говорить еще какое-то время даже после того, как поняли ошибку. © Marlowe12 / Reddit

*** Обычный рабочий день, среда, утро. Поступает звонок с неизвестного номера, беру трубку, и начинается диалог.

— Алло?!

— Здравствуйте, Виктор, меня зовут Виталий. Подскажите, а вы старше 40 лет?

— Моложе (неуверенно).

— Ну тогда живите дальше... © Handicraft / Pikabu

*** На моей голосовой почте было оставлено сообщение от очень взволнованного человека, который искал свою пиццу. Там было что-то вроде того: «Я хочу свою пиццу! Я заказал ее более часа назад, и лучше ей быть здесь через 5 минут, или я вызову полицию! Вы меня слышите? 9—1—1, черт побери! Я хочу свою пиццу СЕЙЧАС!» © FitfulAgreeableness / Reddit

*** Когда была совсем мелкой, на наш домашний телефон 4—17—31 постоянно звонили с вопросом: «Это аптека?» Бывали звонки по несколько раз в день. Отец всегда спокойно объяснял человеку на том конце провода, что тот ошибся номером, и вместо 17 предлагал набрать 19. Номер 4—19—31 принадлежал другу отца и к аптеке тоже не имел никакого отношения. © lozhe4ka / Pikabu

*** Моя мама тоже не могла отвязаться от постоянных звонков какого-то пацана, который спрашивал какого-то Колю. Так, в очередной раз мама ответила, что Коля ушел к Вове. Звонивший был сильно удивлен тем, что этот Коля ушел к Вове без него. Больше звонков не было. © svetlo4ek / Pikabu

*** Мне позвонила с неизвестного номера очень взволнованная и, судя по голосу, пожилая женщина. Она сказала: «Привет, дорогой, не мог бы ты принести мне туалетную бумагу?» Я объяснил, что, к сожалению, не могу. Но я думаю, что она так и не поняла, почему же нет. Надеюсь, она таки получила ее в конце концов. © Georgeisthecoolest / Reddit

*** Сегодня случился самый странный телефонный разговор в моей жизни.

Незнакомец спросил меня, не терял ли я собаку. А в ответ на отрицание я услышал: «Слава богу». И бросили трубку. © Палата № 6 / Vk

*** Лет 15 назад, когда не было всех этих ваших GPS и приложений для заказа такси, номер нашего домашнего телефона отличался одной цифрой от номера службы такси. Батя любил троллить звонивших:

— Алло, такси? Можно машинку заказать?

— Да, машина выехала, ожидайте...

Далеко не все перезванивали и спрашивали, куда выехала машина, если они не называли адрес. Наверно, ожидали... © NakedDave / Pikabu

*** У меня есть отличная история! Я ответила на звонок с незнакомого номера, какой-то чувак спрашивал: «Это *какое-то рандомное имя*?» Я ответила «нет». Он сказал, что он пьян и идет домой, а я говорю, что не пьяна, но тоже иду домой. Он спросил меня, можем ли мы поговорить, потому что он расстроенный, в итоге мы выяснили, что у нас есть несколько общих друзей. Мы говорили около 6 часов (с перерывами) и договорились встретиться на следующих выходных на вечеринке. Это было около 8 лет назад, но мы все еще дружим. Дурацкая история, но такая хорошая. © helmia / reddit

*** Ночью отвез жену в роддом. Рожать вместе — это не про нас. Кое-как поспал, утром звоню в роддом. Не выспался, на нервах. Спрашиваю: «Бокова родила?» Мне отвечает мужик: «Да, двух негров». Я сполз по стенке. И тут в трубке короткие гудки... Ну ошибся при наборе одной цифрой, а мужику, видать, часто звонят. © Bokov.Ivan / Pikabu

Моя девушка получила групповое селфи с незнакомого номера, поэтому мы быстро отправили им ответ

*** Жил с родителями. Время 10 вечера. Собираюсь спать. Звонит телефон: «Здравствуйте, Иван Иванович, а можно Настя сегодня у меня останется?» У соседей ниже этажом номер одной цифрой отличался. «Да, конечно, но чтобы утром была дома». Ну а про крики утром в адрес гулящей соседки рассказывать не буду. © Unrully / Pikabu

*** А у меня подруга так с парнем «познакомилась». Он ей давно нравился. Она через знакомых узнала его номер и позвонила ему, якобы ошиблась номером. Ну слово за слово... В общем, женаты 6-й год. © FrauFreak / Pikabu

*** Решили с другом вспомнить детство, стали звонить на незнакомые номера и гнать всякие олдскульные приколы в стиле: «Девушка, вы случайно не кролик? А чего уши из трубки торчат?» Через 15 минут в телеграм приходит сообщение: «Мальчик, а ты случайно не придурок? Тогда почему забыл, что мобилка номер умеет определять?» А на аватарке была такая красивая девушка, что я просто поплыл. Краснел, извинялся, сыпал комплиментами и уговорил пойти со мной на свидание. На 1-м свидании подарил ей плюшевого кролика, на 10-м — живого, а теперь нашего сына называем крольчонком. Решили, пусть лучше кролик будет нашим тотемным животным, чем придурок. © Палата № 6 / Vk

*** На звонок с незнакомого номера я ответила: «Привет, мам!», хотя прекрасно знала, что это не она, но продолжила говорить так, как будто это моя мама. Очень-очень растерянный мужчина с азиатским акцентом твердил мне, что он не моя мать, прежде чем наконец-то повесил трубку. © xanthicduck / reddit

*** Не помню, какой был год, помню только, что был у меня телефон Nokia 3310 (синий такой). А еще тогда были постоянные перебои с горячей водой. Звоню как-то своему деду на домашний.

— Дед, привет!

— Привет!

— У вас вода горячая есть? (Вопрос риторический, так как у них колонка.)

— Да, у нас всегда есть.

— Ну я тогда приду к вам вечером помыться?

— Приходи. А знаешь куда?

— Эмм...

— Ты куда звонишь?

— Деду... своему.

— А это котельная завода. © SanMark / Pikabu

*** Однажды вечером, когда я задремал, раздался звонок сотового телефона. Высветился неизвестный номер, но в полудреме я поднял трубку.

— Ты где? — спросил голос по ту сторону.

— Дома я, — ответил сонным голосом я.

— Как дома? Я уже подхожу к гаражу. Спишь, что ли, еще?

— Ну да, задремал.

— Как так? Мы же договорились встретиться у гаража. Ты мне обещал уголки продать. В каком они состоянии? — что-то еще уточнил про длину.

— Все нормально, сейчас буду, — ответил я и положил трубку.

Немного придя в себя, я вспомнил, что у меня нет ни уголков, ни гаража. Перезванивать не стал. © Acura / Pikabu

*** Изрядно уставшей соседке (студентке меда) звонят с неизвестного номера. Далее громкая связь и диалог с оператором. Оператор начинает:

— Здравствуйте! Я представитель новой телефонной компании, не хотите ли узнать подробнее? Это займет не больше минуты.

— Здравствуйте. Знаете, меня зовут Ирина, и я представитель косметической компании, не надо ли вам наш новый BB-крем? Не надо? Вот и мне ничего не надо! © Палата № 6 / Vk

*** У меня тоже случай смешной был. Только устроилась на работу, сижу в офисе. Коллега подходит, говорит: «Воды для кулера закажи, кончилась». Ок, легко. Телефон доставки под оргстеклом на столе. Набираю.

— Алло, день добрый, контора такая-то, нам бы водички.

— Ха-ха, да без проблем!

— Тогда, как обычно, 2 бутылки.

— Мы так мало не возим.

— Ээээ, почему?

— Да потому что это пожарная часть!

Одной цифрой в номере ошиблась. © Pti4kaBurunduk / Pikabu

Бонус: все мы иногда делаем так же

Не отвечаю, если звонят с незнакомого номера телефона. Если звонят со знакомого, тоже не отвечаю. — Палата №6 (@palnom6) March 17, 2017

А у вас были подобные телефонные разговоры с незнакомцами? Расскажите свою историю в комментариях.