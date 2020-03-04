15+ телефонных звонков с непредсказуемым финалом, которые надолго запомнились пользователям сети
«Алло, это баня?» — «Нет». — «А почему тогда у вас там тазиками гремят?» Многие помнят этот и другие подобные наивные телефонные розыгрыши из детства. В современную эпоху смартфонов ошибочные и шуточные звонки довольно редки, а если и поступает звонок с незнакомого номера, то это, как правило, оказывается очередное предложение каких-нибудь ненужных услуг. Тем не менее бывают и комичные исключения.
Мы в AdMe.ru немного ностальгируем по тем временам, когда у большинства были стационарные телефоны без определителя номера и каждый звонок вызывал легкое волнение: «Кто это мне звонит?» Мы отыскали на просторах интернета воспоминания о диалогах по домашнему и по мобильному телефону, которые весьма удивили и насмешили пользователей сети. А в бонусе вас ждет история, доказывающая, насколько важно в случае ошибочно поступившего звонка не бросать сразу трубку, а внимательно выслушать голос на том конце провода.
- Случай из тех времен, когда все телефоны были с проводами. Зашел к подруге, пьем чай. Зазвонил телефон. Она подходит и берет трубку:
— Алло. Хорошо. А вы что предлагаете? Хорошо, разгружайте в четвертый.
Кладет трубку и поясняет мне:
— Наш номер телефона, наверное, раньше был диспетчерским. Нам постоянно звонят с какого-то завода. Спрашивают, куда разгружать вагоны. Мы вначале объясняли, что телефон домашний, потом надоело. Теперь заводом управляем. А что делать? © NurLand / Pikabu
- Пятница, примерно середина рабочего дня. Звонок с незнакомого номера, мужской голос спрашивает:
— Здорово. Работаешь?
— Привет, работаю.
— А я уже закончил, в магазинчик заскочил, и тут «Жигулевское» по акции. Ну что, я ящик беру?
— Ну раз по акции, то берите. Только кому вы звоните?
— А это не Серега?!
— Нет, вы ошиблись.
— Извините. Но раз с покупкой вопрос решен, то спасибо и хорошего дня. © Sfumato / Pikabu
- Мне в 90-е названивали и пытали про цены на «Сникерсы». Я объявил, те удивились и обрадовались такой дешевизне, сказали, что завтра деньги переведут. К сожалению, куда они их перевели, не знаю. © old.cynic / Pikabu
- Только устроилась на работу, сижу в офисе. Коллега подходит, говорит: «Воды для кулера закажи, кончилась». Окей, легко. Телефон доставки под оргстеклом на столе. Набираю:
— Алло, день добрый, контора такая-то, нам бы водички!
Мужской голос:
— Ха-ха, да без проблем!
— Тогда, как и обычно, 2 бутыли.
— Мы так мало не возим!
— Э-э-э... Почему?
— Да потому что это пожарная часть. © Pti4kaBurunduk / Pikabu
- Мой домашний номер раньше путали с номером приемного отделения нашей городской больницы. Спрашивали, куда такого-то положили, время посещения, пытались консультацию по телефону получить. Я сначала ругался, на ночь телефон отключал, потом меня это достало, начал рассказывать истории о том, что родственника положили на скамейке перед входом, мол, мест нет. Еще, бывало, извинялся, мол, он в лифте застрял, лифтер будет только завтра. Некоторых отправлял на кастрацию, на увеличение груди и т. д. Пару раз потом перезванивали, ругались. Затем звонить резко перестали, но раз в полгода одна особо настырная бабка звонит и требует Аллу Борисовну к телефону. Я ей последние 2 раза песни Пугачевой пел. Видно, понравилось. © Savelii53 / Pikabu
- Не помню, какой был год, помню только, что был у меня телефон Nokia 3310 (синий такой). А еще тогда были постоянные перебои с горячей водой. Звоню как-то своему деду на домашний:
— Дед, привет.
— Привет.
— У вас вода горячая есть?
— Да, у нас всегда есть.
(Вопрос риторический, так как у них газовая колонка.)
— Ну я тогда приду к вам вечером помыться?
— Приходи, а знаешь куда?
— Эм-м-м...
— Ты куда звонишь?
— Деду своему.
— А это котельная завода. © SanMark / Pikabu
- Стал обращать внимание, что из всех гаражей в нашем кооперативе двери моего гаража имеют наихудший вид. Краска уже вся облупилась. Решил, что надо зашкурить да перекрасить. У кого-то зеленый цвет, а у кого-то серый. Подумал, что надо позвонить председателю и узнать, в какой цвет перекрашивать — может, указ есть соответствующий. Звоню и, как выяснилось, ошибаюсь номером:
— Здрасте, Иван Иванович. Решил двери гаража перекрасить, в какой цвет надо — серый или зеленый?
— Вы ошиблись номером, но если хотите знать мое мнение, то в красный. Цвет революции. © imyafamiliya / Pikabu
- У меня есть старинная телефонная собеседница, которая у меня в списке контактов обозначена так: «Спрашивает Наташу», «Спрашивает Наташу — 2», «Спрашивает Наташу — 3» и т. д. Звонит уже несколько лет время от времени. Отвечаю на звонок и, не дожидаясь вступления, говорю: «Здравствуйте, я не Наташа». Объясню, почему у меня записано несколько номеров. Когда у этой мадам случается очередной приступ, она начинает звонить с разных номеров, видимо, в надежде, что мне надоест быть «не Наташей» и я смирюсь. Номера повторяются: наверное, вся семья участвует, с соседями. Потом приступ проходит, и она не звонит пару месяцев. © Gerranna / Pikabu
- Это было лет 15 тому назад. Мобилки в наших краях еще были редкостью, и даже стационарный телефон был далеко не в каждом доме. Естественно, соседи иногда обращались к нам за помощью в этом деле. Через дорогу от нас поселились новые соседи. И какая-то их знакомая, пусть будет тетя Мотя, узнала наш номер и начала иногда названивать с просьбой что-то передать соседям на словах. Ну почему бы не передать, если просят, пару фраз «пронести» метров 20 через улицу несложно. Но некоторым людям свойственно наглеть. Однажды ночью звонит телефон. Естественно, вся семья уже видит 10-й сон. Я вскакиваю, сердце колотится: что за ночной звонок, что случилось? Хватаю трубку. На том конце провода спокойный женский голос, ни тебе здрасте, ни извините:
— Это тетя Мотя. Сходите к своей соседке, скажите, чтобы она завтра утром часам к 8 пришла ко мне домой.
Я, слегка офигевая, смотрю на часы — полночь. Спрашиваю:
— А вы знаете, который сейчас час?
Ответ просто изумил:
— Так можно не сегодня, вы завтра утром сходите.
Я в сердцах бросила трубку и никуда не пошла ни ночью, ни утром. На этом звонки прекратились. Наверное, тетя Мотя обиделась. © TheMila / Pikabu
- Помню, пацаном еще босоногим тогда был. Проводил лето у бабушки. Звонит телефон домашний (роскошь, бабушка была большим начальником), я подскакиваю и «алёкаю». Просят Александра Николаевича к телефону позвать, а я таких знать не знаю, и таких тут не живет, ну и трубку положил.
— Внучек, кто звонил?
— А я не знаю, Александра Николаевича какого-то спросили. Ошиблись, наверное.
— Так это твоего деда так зовут!
Я до сих помню тот удар молнии! У ДЕДА ЕСТЬ ИМЯ И ОТЧЕСТВО! Поразительное открытие, к которому жизнь меня не готовила. Даже по-другому смотреть на деда стал. Александр Николаевич! Кто бы мог подумать. © youllupukki / Pikabu
- Когда я был маленьким, довольно часто звонил своей бабушке. Мама всегда набирала номер за меня, но однажды я решил позвонить сам:
— Привет, бабушка! Как поживаешь?
— О, привет! Что делаешь?
— Я только что вернулся домой из детского сада.
— А как там твой брат?
— Бабушка, у меня нет брата!
Бабуля называет имя, но мне оно ни о чем не говорит. Я в ужасе:
— О нет, это неправильная бабушка!
Она засмеялась, а я бросил трубку. © bg-j38 / Reddit
- Звонит телефон. Незнакомый номер. Беру трубку, а оттуда истерический крик: «Паша, я тебя уже полчаса жду, когда ты будешь?!» Это я так коротко написал, а в реале было предложение из 50 слов, из которых цензурные только те, что написаны выше. Стало жалко неизвестного мне Пашу, и я ответил в трубку: «Прости, я полюбил другую». Больше никто не звонил... © NeoProducer / Pikabu
- Когда была совсем мелкой, нам на домашний телефон постоянно звонили с вопросом: «Это аптека?» Бывало, по несколько раз в день. Отец всегда спокойно объяснял человеку на том конце провода, что тот ошибся номером, и предлагал набрать другой номер. Только тот принадлежал другу отца и к аптеке тоже не имел никакого отношения. © lozhe4ka / Pikabu
- У нас в организации раз в неделю проходили совещания у генерального директора. При этом было жесткое правило, что все мобильные телефоны должны быть отключены. Один сотрудник был лишен части премии за то, что у него зазвонил телефон. Я думал, что усвоил урок. И вот сижу я на втором своем совещании. Вдруг начинает куковать кукушка. Ничего удивительного: на улице лето, зеленый район на окраине города, приоткрытые окна. Но тут я понимаю, что это кукует мой телефон в кармане. Это был мой первый аппарат — Panasonic с полифонией, 7 разными подсветками и заводской записью со звуком кукушки в лесу. Телефон кукует, а я боюсь пошевелиться, но вижу, что несколько человек считают, сколько им кукушка накукует. Очень аккуратно и незаметно мне удается отключить вызов в кармане. И вижу, как эти люди недовольно вздохнули, не досчитав и до 20. А я получил столько адреналина, что мне и одного «ку-ку» на этой работе хватило. © Fatherbig / Pikabu
Бонус: ошибочный звонок, который помог спасти жизнь
Мы с женой были разбужены звонком посреди ночи. Я ответил и услышал громкий жуткий визг. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом понял, что кому-то очень больно. Голос был плачущим, половину слов было не разобрать. Чем дольше я слушал, тем больше понимал, что звонившая зовет меня Джорджем. Я сказал ей, что я не Джордж, но она должна дать мне его номер, и я позвоню ему. Наконец дама сказала номер, я убедил ее, что сейчас позвоню Джорджу и попрошу помощи. Я сразу же набрал номер, который она мне дала, и мне ответил пожилой мужчина. Я спросил, не Джордж ли он, и он ответил, что да. Я рассказал ему о звонке, и он сказал, что это его соседка. Он поблагодарил меня и быстро повесил трубку, чтобы проверить ее. Потрясенные этим звонком, мы с женой не спали почти всю ночь. На следующий день я позвонил, чтобы спросить Джорджа, как все обернулось. Мне ответила жена Джорджа, которая сказала, что они всеми силами пытаются найти мой номер телефона, чтобы поблагодарить меня. Оказалось, что их соседка — пожилая дама, она упала на лестнице в своем доме и сломала бедро и ногу. Она провела большую часть ночи в попытках доползти до телефона. В результате она затем пробыла в больнице довольно долго. Жена Джорджа регулярно звонила нам домой примерно в течение года, чтобы держать нас в курсе ее дел со здоровьем. © JayBerryLe / Reddit
Вам поступали звонки с незнакомых номеров, после которых вы долго смеялись или приходили в себя? А может быть, вы сами однажды позвонили не туда и попали в неловкую ситуацию?
Фото на превью JayBerryLe / Reddit