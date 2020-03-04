15+ телефонных звонков с непредсказуемым финалом, которые надолго запомнились пользователям сети

Бонус: ошибочный звонок, который помог спасти жизнь

Мы с женой были разбужены звонком посреди ночи. Я ответил и услышал громкий жуткий визг. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом понял, что кому-то очень больно. Голос был плачущим, половину слов было не разобрать. Чем дольше я слушал, тем больше понимал, что звонившая зовет меня Джорджем. Я сказал ей, что я не Джордж, но она должна дать мне его номер, и я позвоню ему. Наконец дама сказала номер, я убедил ее, что сейчас позвоню Джорджу и попрошу помощи. Я сразу же набрал номер, который она мне дала, и мне ответил пожилой мужчина. Я спросил, не Джордж ли он, и он ответил, что да. Я рассказал ему о звонке, и он сказал, что это его соседка. Он поблагодарил меня и быстро повесил трубку, чтобы проверить ее. Потрясенные этим звонком, мы с женой не спали почти всю ночь. На следующий день я позвонил, чтобы спросить Джорджа, как все обернулось. Мне ответила жена Джорджа, которая сказала, что они всеми силами пытаются найти мой номер телефона, чтобы поблагодарить меня. Оказалось, что их соседка — пожилая дама, она упала на лестнице в своем доме и сломала бедро и ногу. Она провела большую часть ночи в попытках доползти до телефона. В результате она затем пробыла в больнице довольно долго. Жена Джорджа регулярно звонила нам домой примерно в течение года, чтобы держать нас в курсе ее дел со здоровьем. © JayBerryLe / Reddit