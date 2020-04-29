15 тату, которые вам захочется показать даже бабушке

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Отношение людей к тату весьма неоднозначно. Кто-то считает татуировки чуть ли не произведением искусства, а кто-то, наоборот, готов предать анафеме тех, кто отважился на рисунок на коже. Мы же считаем, что не стоит впадать в крайности и ничего нет страшного в том, чтобы позволить себе немного изменить свою внешность. Главное, чтобы человек, который принял это решение, твердо знал, что делает.

AdMe.ru решил прийти на помощь тем, кто никак не может определиться с идеей для своего рисунка. Кстати, у автора этой статьи есть памятная татуировка, а у вас?

Бобмезная биомеханическая татуировка

Темный диснейлендовский замок (Ноттингем, Великобритания)

«Моя первая татуировка. Финальная сцена из фильма „Шоу Трумана“, сделанная KSU Arrow»

«Вот теперь я счастлив! На эту работу ушло около 7 часов»

Просто день и ночь

«Все мои кошечки теперь со мной»

В — волшебство

«Cactus Destrutturato, который мне сделали в Mambo Tattoo Shop, Италия»

Милый петушок из «Моаны» нашел себе отличное место

Тату, ты просто космос

Ой какая нашивк... Постойте!

«Моя кошка была запечатлена на мне в образе астронавта»

Фотографическая точность

А кто сказал, что только волки и коты смотрятся обалденно?

Кажется, что эта бабочка сейчас улетит

А у вас есть тату? Покажете нам?