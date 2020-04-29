15 тату, которые вам захочется показать даже бабушке
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Отношение людей к тату весьма неоднозначно. Кто-то считает татуировки чуть ли не произведением искусства, а кто-то, наоборот, готов предать анафеме тех, кто отважился на рисунок на коже. Мы же считаем, что не стоит впадать в крайности и ничего нет страшного в том, чтобы позволить себе немного изменить свою внешность. Главное, чтобы человек, который принял это решение, твердо знал, что делает.
AdMe.ru решил прийти на помощь тем, кто никак не может определиться с идеей для своего рисунка. Кстати, у автора этой статьи есть памятная татуировка, а у вас?
Бобмезная биомеханическая татуировка
Темный диснейлендовский замок (Ноттингем, Великобритания)
«Моя первая татуировка. Финальная сцена из фильма „Шоу Трумана“, сделанная KSU Arrow»
«Вот теперь я счастлив! На эту работу ушло около 7 часов»
Просто день и ночь
«Все мои кошечки теперь со мной»
В — волшебство
«Cactus Destrutturato, который мне сделали в Mambo Tattoo Shop, Италия»
Милый петушок из «Моаны» нашел себе отличное место
Тату, ты просто космос
Ой какая нашивк... Постойте!
«Моя кошка была запечатлена на мне в образе астронавта»
Фотографическая точность
А кто сказал, что только волки и коты смотрятся обалденно?
Кажется, что эта бабочка сейчас улетит
А у вас есть тату? Покажете нам?
Фото на превью Portugooses / reddit