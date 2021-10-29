15 историй о настолько крутых таксистах, что им хочется поставить не 5 звезд, а все 10
Некоторые таксисты оказываются настолько неординарными, что превращают обыкновенную поездку в целое приключение и одаривают своих клиентов добротой и заботой. А пассажиры еще долгое время не могут позабыть об этом опыте, поэтому стараются поскорее поделиться им в соцсетях.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от таксистов, которые оказались максимально ориентированы на клиентов. Даже автор материала вспомнил свою историю об одной крутой поездке, и ее можно найти в конце.
- Работал в одно время в такси. В один прекрасный вечер садится в машину симпатичная девушка. Поездка прошла успешно, а я потом сделал еще штук 8–10 заказов. С утра звонят диспетчеры, мол, девушка где-то потеряла кошелек, проверь, пожалуйста. А он лежал раскрытый на заднем сиденье авто. Отвез ей кошелек, «спасибо» не услышал. А я хочу сказать спасибо тем, кто ехал тогда и не тронул его. © Подслушано / VK
- На днях ехала в такси, настроение по нулям, много проблем, стресса, еще с подругой в режиме переписки поссорилась и расплакалась. Таксист это заметил. Сначала неловко ерзал на сиденье, потом предложил включить что-то бодрящее. Я промолчала. Он поставил на подставку телефон и включил караоке-версию песни из «Шрека» «Somebody Once Told Me...» Сначала он сам подпевал довольно приятным голосом, глядя то на дорогу, то на меня в зеркало. С припева я подключилась к нему, и песню мы допели уже вместе. Получилось как-то душевно, и мне полегчало немного. Поставила 5 звезд. © Палата № 6 / VK
- Потеряла свой телефон 8 месяцев назад. Сегодня сажусь в такси, и водитель говорит: «Подождите-ка, у меня кое-что для вас есть». И протягивает мне потерянный телефон. Оказалось, компания не захотела разбираться с этим, поэтому таксист решил оставить найденный смартфон у себя и ждал случая, когда снова будет меня подвозить. Гаджет был совсем старенький, поэтому быстро разрядился, и я не смогла до него дозвониться, чтобы найти вовремя. Я в шоке, что он запомнил меня и так долго хранил телефон. Я его отблагодарила за такую доброту. © shaysade_ / Twitter
- Лет 8 назад поздно вечером возвращалась с работы. Стою одна на остановке 30 минут, а уже октябрь, темнеет рано, да и зарплату дали — страшно стало. Звоню знакомому таксисту, а он на вахту уехал, больше не работает. Мне аж плакать захотелось. Но минуты через 2 он перезванивает и говорит, что своего друга-таксиста попросил меня забрать. Так этот совершенно незнакомый человек сорвался из дома и довез меня за сущие копейки. © Виктория М / AdMe
- Я попросила таксиста ехать как можно быстрее, на что он ответил: «Я из России». Кажется, будто мы гнали со скоростью звука. Ставлю 5 звезд. © sarahschauer / Twitter
- Ехал с одного конца Ростова-на-Дону в другой. Такси вызывал по эконом-тарифу. Маршрут вышел длинный. Водитель оказался разговорчивый. Рассказывал, как дослужился до ответственной должности, а потом ушел в бизнес, и сейчас у него парочка магазинов дорогой парфюмерии в центре Ростова. А в такси он работает иногда для души, нравится ему водить и с людьми общаться. Я его слушал, иногда участвовал в беседе, но в чудеса не верил. В конце поездки он сказал: «Я понимаю, что ты думаешь, будто я все выдумал, ведь это стандартный миф про таксистов. Но вот тебе визитка моего магазина на Большой Садовой и вот мой номер, вдруг захочешь так далеко поехать еще по городу или в область куда-то». © DaddyD / Pikabu
- Поехал к другу на такси. Открываю дверь машины и вижу, что у там есть и маленькие бутылки с водой, и соки, и печенье. Вежливый водитель предложил их мне. Я взял только печенье и из любопытства спросил, всегда ли в такси есть такие удобства. Он сказал, что обычно такого нет, но он подсмотрел это у таксистов в США и решил у себя в машине такое устроить. Я спросил, в чем его выгода, а он лишь ответил: «Многие переживают и паникуют по разным причинам, но немного воды, сока и закусок могут помочь поднять им настроение. Тогда к концу поездки пассажиры чувствуют себя лучше». Не мог перестать думать об этом целую неделю. Это был лучший таксист в моей жизни. © Durgesh Baranwal / Quora
- Опаздывала на экзамен и вызвала такси. Уже когда приехали, поняла, что забыла кошелек с деньгами в другой сумке. Говорю об этом водителю, на что он мне отвечает: «Давай телефон!» Я в шоке, телефон-то новый: «Сейчас, сим-карту достану только». А он мне и говорит: «Че ты делаешь, номер телефона давай, вечером заеду, отдашь деньги». И еще сверху докинул, чтобы я голодной не осталась! Деньги все отдала. © Подслушано / VK
- Прилетела в Нью-Йорк и собиралась к подруге в Бруклин. Другая подруга тоже только приземлилась и сказала, что доберется туда быстрее меня. Я сообщила об этом своему таксисту, а он ответил: «Давай ее обгоним». И мы приехали первыми. Это было что-то невероятное. © VelmaKellyRox / Twitter
- Поехали с дочкой на детский концерт. Вызвала такси. Доехали до места, и я поняла, что забыла телефон в такси. Растерялась, не знала, что делать: в поддержку звонить не с чего. Еще и билеты электронные в телефоне. Подошла к билетерам, объяснила им, они кое-как пропустили на концерт. Сели с ребенком, и тут до меня доходит: можно же самой себе позвонить! Попросила у незнакомого мужчины рядом телефон и дозваниваюсь: «Алло, здравствуйте, я у вас в машине телефон оставила». И слышу в ответ: «Да, я знаю, я тут уже стою, выходите в холл». Оказывается, он нашел мой телефон и вернулся в концертный зал, куда нас привез. Концерт после этого слушали спокойно и билеты потом показали проверяющим. © ksushacvetochek / Pikabu
- В 4 утра отвозил бабульку старше 70 лет на вокзал. Приезжаем, и бабуля говорит, что встретит человека и поедем обратно, но нужна помощь с багажом. Уже у путей она рассказывает, что встречает сына, который уже 6 лет болеет и у него протезы. Помог вытащить сумки и донес их до машины. А пока добирались, бабуля сказала, что теперь и не знает, как на одну пенсию жить и лечить его. Донесли вещи до квартиры, а бабушка спрашивает: «По 550 рублей туда и обратно?» А я говорю: «Давайте 600 — и нормально». Бабушка удивилась, дала мне 1 000 без сдачи и сказала: «Передай своей матери, пусть гордится: она хорошего сына воспитала». © GelionOZ87 / Pikabu
- Вы только посмотрите, в какое такси я села.
- Пару недель назад у меня была глазная инфекция. Мне удалось записаться на прием к врачу только через несколько дней. Глаз к тому времени распух, и я сильно переживала. Таксист заметил, что я еду в больницу, и спросил, собираюсь ли я работать. Я ответила, что у меня назначен прием. Тогда этот водитель, который никогда меня раньше не встречал и, скорее всего, больше никогда не увидит, вдруг повернулся и сказал: «Не волнуйтесь. Уверен, что все будет в порядке. Вы поправитесь». Мне так нужно было это услышать. И я даже прослезилась. © Sanjana Shankar / Quora
- Были за границей, вызвали такси. Приехал такой кудрявый рыжий мужик. И очень был на Пушкина похож — и волосы, и внешность вообще. Мы ему по-английски говорим, что он на русского писателя похож. Таксист рассмеялся и ответил: «Я знаю». А потом начал стихи Пушкина читать. Мы все, мягко говоря, обалдели. © Подслушано / VK
- Однажды села в такси. Спустя несколько минут тишины надела наушники. Водитель начал переключать радио, и я уже была готова к какому-нибудь шансону. Только начинаю выбирать плейлист, как вдруг слышу что-то непонятное. Вынимаю один наушник и понимаю, что таксист включил аудиокнигу. А спустя еще несколько минут догадываюсь, что это «Палата № 6». Наушники тут же убрала в сумку и всю оставшуюся поездку ехала в восторге от происходящего, слушая Чехова. Тогда впервые написала в приложении такси добрый комментарий в дополнение к высокой оценке.
А насколько клиентоориентированных таксистов встречали вы?
Фото на превью Подслушано / VK
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