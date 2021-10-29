15 историй о настолько крутых таксистах, что им хочется поставить не 5 звезд, а все 10

Некоторые таксисты оказываются настолько неординарными, что превращают обыкновенную поездку в целое приключение и одаривают своих клиентов добротой и заботой. А пассажиры еще долгое время не могут позабыть об этом опыте, поэтому стараются поскорее поделиться им в соцсетях.