15+ таксистов и пассажиров, у которых на каждом повороте крутые виражи
Поездка в такси каждый раз становится настоящим приключением, причем как для водителя, так и для пассажира. Иногда она проходит без происшествий, быстро и комфортно, а иной раз дарит такие впечатления, что разговоров на год хватит.
Мы в AdMe.ru обратились к историям пользователей сети, которые теперь запросто могут о поездках в такси мемуары писать.
- Работаю в такси. Стою возле клуба, в машину прыгают двое парней и кричат: «Гони вон за той машиной!» Ну рванула за ней. По дороге рассказывают, что один из них влюбился с первого взгляда в девушку в этом клубе, но подруга утащила ее и номер он спросить не успел. Ощутила себя как в шпионском фильме: погони, слежка. Доехали до дома подруги. Парень вышел, поговорил с девушкой, и мы отправились по домам. Через год встретила друга того парня. Он сказал, что ребята поженились и ребенка ждут. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В основном мне попадаются таксисты, которые ведут себя очень тихо, что делает поездку довольно скучной. А я как раз любитель пообщаться. Так вот однажды по дороге в аэропорт мне попался разговорчивый водитель. Это был пожилой мужчина, который большую часть жизни провел за рулем. Он рассказывал мне о своей работе таксистом, давал советы по вождению автомобиля и как действовать в сложных ситуациях на дороге. © Krishnan Moni / Quora
- Всегда оплачиваю поездку картой в приложении. В конце поездки у меня списалось ₽ 300, а водитель мне такой: «Девушка, надо доплатить ₽ 150». — «В смысле?» — «Так вы что, не знали? Новые правила: нужно доплатить водителю, если в приложении неправильно отображается цена. Вот у вас цена неправильная, с нового года бензин подорожал». Я: «Извините, не в курсе новых правил, сейчас позвоню в техподдержку». Делаю вид, что ищу, куда позвонить, а сама понимаю, что это голимый развод. Не прошло и 30 секунд, водитель: «Девушка, ладно, в этот раз можете не доплачивать. Считайте, что это вам подарок на Новый год». И улыбается по-идиотски, типа «гляди, какой я добрый и щедрый». © LampaTrampa / Pikabu
- Вызвала такси. В приложении написано, что приехал Александр. Сажусь в машину, а там его жена. Говорит: «Он уснул, я за него сегодня». © ostless / Twitter
- Мы с сестрой в Перу поехали в музей на такси, заказанном нашим отелем. Нам сказали, что мы должны пользоваться только им для нашего же блага. Выйдя из музея, мы осмотрели шеренгу такси и не узнали в ней нашего водителя. Когда один из них сделал нам знак рукой, мы предположили, что это он и есть. Это оказалось ошибкой: шофер понятия не имел, где находится наша гостиница, хотя мы показали ему адрес. А когда мы все-таки прибыли в отель, пытался зарядить нам побольше оплату. Но вмешались швейцар и менеджер отеля, и он отстал. © Fredda Scobey / Quora
- В аспирантуре меня и мою одногруппницу Дашу попросили сдать в архив внушительное количество документов. Взяли папки, потащили. Подходим к месту, где ребята-таксисты «пасутся». Середина дня, стоит одна машина. Даша дверцу открывает, называет адрес, слышит в ответ: «100». Очень дорого, просто неоправданно. Я предлагаю заплатить: ну не тащить же это все в руках! Но она ухмыляется, открывает приложение Uber, делает там какие-то манипуляции, сочиняет заказ — и тот же дядька, с крайне недовольным лицом, повез нас по тому же адресу за 40 вместо 100. © Вера Савченко / AdMe
- Мои пассажиры идут за билетами в здание автовокзала и оставляют на полу машины торт. Рядом останавливается еще одно такси, и знакомый водитель машет мне рукой. Я начинаю открывать окно, чтобы поздороваться, и тут стекло резко останавливается. Достаю из бардачка запасной предохранитель, ныряю под руль и приступаю к замене сгоревшего. В этот момент открывается дверь. «Хрусь» — раздается треск сминаемого пластика. «Ой! А у вас там на полу что-то стоит», — растерянно произносит женщина. «Это был торт!» — «Ну а что же вы берете клиентов и не предупреждаете, что везете торты?» А я как раз жду пассажиров, которые пошли покупать билеты. «Так это моя клиентка, давай ее сюда!» — подключается к диалогу стоящий рядом знакомый таксист. К моему счастью, клиенты на произошедшее отреагировали позитивно, к тому же торт в отличие от упаковки практически не пострадал. © Regenwurm / Pikabu
- Мне вообще везет на странных таксистов, но один больше всех запомнился. Говорил, что он будущий президент, а сейчас психолог и бизнесмен, и предлагал купить у него страховку за 9 тыс., из которых 6 идут на сбережения и 2 еще куда-то. Куда у него делась еще тысяча, непонятно. Короче, все уши прожужжал. Так быстро я из такси еще никогда не выскакивала. © Valentina Podmazina / Facebook
- Таксист в Гонконге утверждал, что говорит на 14 языках, не бегло, но сносно. Он уловил мой австралийский акцент и начал общаться со мной на австралийском сленге. Я ездил с ним еще 2 раза, и он болтал по-испански, по-турецки, по-японски, на хинди, тайском и индонезийском. © Chris Robinson / Quora
- Время вечернее, вызвали такси, водитель спрашивает, можно ли быстро заехать забрать коробку. Я говорю: «Не вопрос». А подруга поднапряглась. Минут на 5 заскочили в какие-то дворы, вынес коробку и поставил рядом со мной. Я через дырочку глянула, а там штук 50 цыпляток пушистых. Спросила, можно ли поиграть. Веселая была поездка. © Наталья Петрушина / Facebook
- Вызываю такси. На улице зима. У дома подземный паркинг, и из-за этого своеобразный пандус у подъездов высотой в один этаж. Заезд есть, конечно, но весьма крутой. Пишу в комментариях к заказу: «К подъезду не подъезжайте, спущусь». Вышел, смотрю, фары освещают стену, владельца фар колошматит туда-сюда, и вой страшный. Чудо таки заехало ко мне — это был тот самый таксист. Сцеплением пахнет, дым от колес, бедная машина аж чуть не разваливается. Сажусь, спрашиваю: «А что же ты наверх полез? Я же написал, что не нужно». Ответ меня окончательно поразил: «Да ладно, машина не моя, в аренду беру». © Egor.olegovich / Pikabu
- Собирались втроем на сплав. С вечера заказал такси, поскольку надо было ехать на электричке. В такси есть услуга «Увеличенный багажник» за дополнительную плату. Указал ее, потому что вещей много, да еще катамаран. Утром водила сказал, что комментарий не видел. Пришлось оперативно вызывать другую машину. Ну про большой багажник хоть не соврали. © IVan1284 / Pikabu
- Подрабатываю в такси. Вчера вез «яжмать» с 2 детьми 10–12 лет — девочкой и мальчиком. В какой-то момент сделал замечание в шутливой форме, что ребенок громко жует жвачку, чавкая мне прямо в ухо. А она в ответ: «Как нравится, так и жует! Я ее че, заткнуть должна?! Нравится ей, пусть чавкает. Не умеет, значит, по-другому! Я вот на работе всегда жую жвачку с открытым ртом и еще пузырями щелкаю, и никто никогда замечаний не делает!» В итоге плохая оценка, жалоба и снижение рейтинга. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
- До железнодорожной станции — 30 км. По жаре решили доехать с комфортом на такси. Машина приехала грязная, без кондиционера. Если бы не поезд, отказались бы. В результате ехали с открытыми окнами, в которые дуло, как из мартеновской печи. Я была прекрасна, когда садилась в поезд: красные пылающие щеки и копна соломы на голове! © Ирина Бережная / Facebook
- В студенческие годы поздним вечером возвращались с парнем после вечеринки. Остановили частника. Когда открыли дверцу, оказалось, что это наш препод. Денег не взял, а летом на экзамене поставил отлично. Это была самая крутая поездка в моей жизни. © Мавка / AdMe
- Однажды мы ехали на вечеринку на такси, я сидела на заднем сиденье с мамой и старалась аккуратно подвести глаза. Вдруг таксист остановился на обочине. Мама: «Что случилось?» Водитель: «Пусть она нанесет подводку для глаз. Если что-то пойдет не так, она поставит мне плохую оценку». Все засмеялись. 5 звезд водителю. © Jahnvi Gupta / Quora
А у вас были поездки в такси, которые надолго запомнились?
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