15+ свиданий, на которых все вокруг кричало: «Ребята, вы несовместимы!»

Моя подруженция накрепко влюбилась в незнакомца из интернета. Принц был откуда-то из Сибири, подруга же моя из Поволжья. Они оба поступают в Москву в институты — и вот он, день Х. Первая встреча во плоти! И Даниил оказался девочкой Дашей. Да не просто, а Дашей из соседнего класса. © Juliapo / Pikabu

Мы встретились с ним в зоопарке. Он без остановки рассказывал о своей бывшей жене, о том, как не хотел разводиться, и так далее. Потом он пригласил меня на обед. По дороге мы проехали дом его бывшей, о чем он не преминул мне сообщить. Единственный раз, когда он не говорил о ней, — это когда я сообщила о том, что купила новую газонокосилку. Это его заинтересовало. После обеда он отвез меня обратно и сказал, что со мной так легко разговаривать. Как только он остановился, я попрощалась и выскочила из машины. © Diane Kelson / Quora