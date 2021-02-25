15+ свиданий, на которых все вокруг кричало: «Ребята, вы несовместимы!»
Свидание должно быть радостным и волнующим событием. Но порой случается так, что все, что могло пойти не по плану, идет не по плану. И главное в таких ситуациях — держать нос по ветру и помнить о том, что чувство юмора спасало и не из таких передряг. К тому же иногда рассказы о неудачных свиданиях заканчиваются фразой «Вот так, дети, я встретил вашу маму».
Мы в AdMe.ru от души посмеялись над курьезными ситуациями, которые возникли на свиданиях у пользователей сети. А теперь передаем эстафету вам.
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Думаю, что худшее свидание в моей жизни было, когда он просто работал в свою смену в пиццерии. Мне пришлось сидеть в машине, пока он разносил заказанные пиццы. © kirstyhampton / Twitter
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Моя подруженция накрепко влюбилась в незнакомца из интернета. Принц был откуда-то из Сибири, подруга же моя из Поволжья. Они оба поступают в Москву в институты — и вот он, день Х. Первая встреча во плоти! И Даниил оказался девочкой Дашей. Да не просто, а Дашей из соседнего класса. © Juliapo / Pikabu
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Мы встретились с ним в зоопарке. Он без остановки рассказывал о своей бывшей жене, о том, как не хотел разводиться, и так далее. Потом он пригласил меня на обед. По дороге мы проехали дом его бывшей, о чем он не преминул мне сообщить. Единственный раз, когда он не говорил о ней, — это когда я сообщила о том, что купила новую газонокосилку. Это его заинтересовало. После обеда он отвез меня обратно и сказал, что со мной так легко разговаривать. Как только он остановился, я попрощалась и выскочила из машины. © Diane Kelson / Quora
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Он подъехал за мной на большом джипе, я приятно оторопела. Мы поехали кататься, но мне довольно быстро стало скучно, потому что он постоянно ныл, что ему плохо платят. Я сказала, что мне пора, и попросила подбросить до остановки. Он сказал, что сам меня довезет, а где-то минут за 5 до моего дома напомнил мне, что у него плохо с финансами, и предложил заплатить за поездку 250 рублей. Я ему сказала, что на такси я бы доехала за 150, а он: «Ну я же не такси, у меня джип все-таки!» © nikalolly / Pikabu
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Пригласил девушку на первое свидание в кафе. Все было прилично, пока не принесли счет. Нужно сказать, что мои родители начали вдалбливать мне правила этикета еще до того, как я заговорил. Видимо, девушке не объясняли, что платить должен пригласивший. Через несколько секунд она принялась с пеной у рта доказывать, что она не содержанка и может себя обеспечивать. Это было наше последнее свидание. © «Подслушано» / VK
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Еще одно неудачное свидание: пригласили в боулинг, а я впервые вижу, что это такое. Я же баскетболом занималась. Взяла шар, бросила, не рассчитала и пробила потолок. Парень платил за порчу. © Jeneschka / Twitter
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С первого взгляда я поняла, что эта наша последняя встреча. Мы шли, куда глаза глядят, и набрели на «Макдоналдс». Он предложил зайти, сообщив, что его бывшая девушка работала в таком месте. Платили мы порознь: я взяла себе кофе, парень — бургер, картошку и молочный коктейль. Он умудрился испачкать все лицо, включая нос и подбородок, а когда вытирал лицо салфеткой, зажевал бумагу с логотипом «Мака». На этом мое терпение лопнуло. Я собрала всю волю в кулак, встала и пулей выскочила на улицу. © destforkowoo / Livejournal
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Мужчина попросил меня о свидании, а затем прислал мне ссылку для покупки билета. Когда я сказала ему, что не смогу приехать, он пожаловался, что уже купил билет, а я зря потратила его деньги. Я никогда этого не забуду. © bilzyb / Twitter
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Познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, спустя какое-то время он позвал меня на встречу в кафе. Я спросила меню, но мой спутник сказал, что уже успел нам все заказать на свой вкус. Парень оказался фанатичным вегетарианцем. Он важно поставил перед собой тарелку какого-то супа-пюре салатового цвета и принялся расспрашивать бедного официанта обо всем: начиная с того, резалось ли когда-либо их ножами мясо, заканчивая вопросом, ел ли мясо сам официант. Есть хотелось неимоверно, и мы очень быстро распрощались. © jerry2641 / Pikabu
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Есть у меня знакомый студент-отличник. Он рассказал свою историю. Учился он в автошколе, там общался с одной милой девушкой. Разговаривали, смеялись, он провожал ее до дома. Однажды она попросила его зайти к ней в субботу, мол, никого дома не будет. Он, разумеется, приоделся, надушился и явился в назначенный час. Нимфа открыла дверь, впустила гостя и, пока он разувался, спросила:
— Ты же знаешь математику?
— Конечно!
— Там на столе лежит моя домашка — делай. © 101 / Livejournal
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Познакомилась в интернете с Романом. На фото — молодой человек, симпатяга. Встретились в парке. Я его не узнала: передо мной стоял мужчина лет под 40.
— Ты выглядишь не так, как на аватарке.
— Там фото старенькое, где мне 18. Сейчас 34.
— Ты говорил — 26.
— А, да, тут еще такой нюанс: я на самом деле Арман, просто меня все Романом зовут. © Magonews / Pikabu
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Однажды я был на ужине с девушкой. Она спросила, что я хочу заказать. Я ответил, что еще не решил. Тогда она покачала головой и сказала: «О нет! Снова парень по гороскопу Весы...» А затем встала и ушла. © jakehadadick / Twitter
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Гуляли с парнем в парке. В какой-то момент он сел на лавочку, достал бургер и начал есть, параллельно рассказывая, как его бывшая проявляла излишнее внимание к нему в кино. Первое и последнее свидание, зато как я поржала в тот момент. © Animenime_dark / Twitter
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Встречалась я как-то с парнем около месяца. В общем, отношения только зарождались. Все было хорошо: приятный, было о чем с ним говорить. Как-то раз он звонит мне и говорит: «У меня для тебя есть что-то особенное!» Встречаемся, и он приводит меня в одну сетевую контору, где какая-то женщина начинает мне рассказывать о перспективах роста". Тут мое романтическое настроение улетучивается. Пока он провожал меня до остановки, всю дорогу говорил, что зря я так не верю и надо все-таки вступить в их ряды. Ведь какой доход — миллионы в месяц буду поднимать! © nikalolly / Pikabu
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Я познакомилась с мужчиной в интернете. Сообщила ему свой возраст, он сказал, что ему столько же. Мы встретились в ресторане — я ужаснулась, увидев человека на 20 лет старше меня! Заказала кусок пирога, а он — полную тарелку всякого. Поев, я сказала, что мне нужно идти. Когда мы подошли к моей машине, он попытался поцеловать на прощание. Пробовал связаться со мной несколько месяцев — я не ответила. Больше не ходила не свидания вслепую. © Pamela Garris / Quora
А вы помните свое самое неудачное свидание?