16 свежих лайфхаков от главных хитрецов интернета

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Люди пойдут на все, чтобы облегчить себе жизнь, и у некоторых изобретательных пользователей сети особый талант делать это. Они придумывают маленькие хитрости буквально на лету и, если делятся ими в интернете, гарантированно получают свою порцию лайков и почетное место в наших статьях.

AdMe.ru никогда не пропускает крутые лайфхаки из сети, и вот вам свежая порция на любые случаи жизни. А в конце статьи вас ждет бонус — новый способ есть M&M’s.

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2. Как помириться с любимой

Моя девушка обиделась и не отвечала на звонки и сообщения. Она уехала на каникулы, я не знал, как с ней связаться, и уже совсем отчаялся, когда моя мама, увидев мои страдания, сказала: "Просто поставь на аватарку вашу совместную фотку, где она получилась не очень, и она тут же тебе напишет, чтобы ты ее удалил. Возможно, она пошлет тебя к черту, зато у вас завяжется разговор". Так и вышло, в итоге мы поговорили и помирились. Моя мама гений! © Dantessa / Pikabu

3. Как смотреть футбол на свидании, чтобы твоя девушка этого не заметила

4. Как мотивировать себя вставать по утрам

5. Как сделать, чтобы молоко никогда не кончалось

"Скажи мне, что у нас мало молока, ЗДЕСЬ. А не здесь!"

6. Как сделать так, чтобы нитки не запутывались

7. Как сэкономить на наполнителе для кошачьего лотка

8. Как устроить пикник на ровном месте

9. Как решить проблему с отсутствующей деталью пазла

"Я съел эту деталь".

10. Как сделать так, чтобы твое печенье не ел никто, кроме тебя

11. Как проверить, не обвесил ли вас продавец

У нас в округе много разных торговых точек. Не обвешивают только на трех. Остальные при предъявлении претензий разыгрывают представления: кто-то с каменным лицом возвращает разницу, кто-то клянется, что это из-за того, что весы кто-то задел / толкнул / сглазил. Кто-то 40 граммов прибавляет, кто-то 60. У тех, у кого прибавочный вес больше 100 граммов, обычно самые яркие перформансы — не знаешь, то ли орать и материться, то ли аплодировать и кричать "браво!". Помог простой метод: взвесила дома свой телефон. Он-то всегда со мной. Теперь перед покупкой телефон на весы бряк - и сразу видно, все ли нормально с весом. Просто, эффективно, дешево, сердито. © CalmLazy / Pikabu

12. Как сэкономить: используйте календарь на 1992 год, он идентичен календарю-2020

13. Как усовершенствовать вентилятор

14. Как вывести зеленку

В 10-м классе я купил на рынке офигенный по тем временам рюкзак - в ковбойском стиле, из холщовой ткани. В первую же неделю учебного года по ОБЖ нам задали принести на урок зеленку, и эта чертова зеленка протекла, образовав на рюкзаке огромное пятно размером с мое расстроенное лицо. Немного погоревав, я положил рюкзак в долгий ящик и стал пользоваться старым. Прошло лет 8, и я решил погуглить, как вывести зеленку. В общем, достал я рюкзак, вылил на него 2 флакона перекиси водорода, а через 15 минут наблюдал абсолютно чистый, только мокрый, рюкзак в ковбойском стиле. Зеленка очень просто выводится перекисью, и знай я это в школе - не пришлось бы расстраиваться. Может, и ваши, на первый взгляд нерешаемые, проблемы имеют простое решение, но вы об этом не знаете? © StAsSS1 / Pikabu

15. Как дать таблетку собаке

16. Как повысить себе настроение на рабочем месте

«Доброе утро, Тереза».

Бонус: Ким Кардашьян советует подогреть M&M's в микроволновке в течение 30 секунд - так вкуснее!

This is how you eat M&M’s! Microwave them for 30 seconds then enjoy the melted magic! pic.twitter.com/hkaK6vaaaN — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 24, 2019

А какими способами вы облегчаете себе жизнь?