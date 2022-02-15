15 свекровей и тещ, чьи выходки могут вывести из себя даже человека со стальными канатами вместо нервов
Все хотя бы раз в жизни слышали, что свекровь — это вторая мама. И, казалось бы, как можно не поладить двум женщинам, которых объединяет сильная любовь к одному человеку. Однако у многих невесток так и не получается наладить отношения с матерью мужа. С тещами, кстати, тоже бывает непросто. Некоторые зятья даже предпочитают свести общение на нет, лишь бы не ссориться лишний раз с родителями жены.
Мы в AdMe.ru собрали истории женщин и мужчин, чьи свекрови и тещи иногда позволяли себе невообразимые вещи и ни во что не ставили вторые половинки своих детей.
- Знакомая рассказывала, что, когда вышла замуж, муж своей матери дал ключи от их квартиры — на всякий случай типа. Та стала шастать без предупреждения, в их отсутствие переставляла вещи, пыль протирала и всячески показывала, что невестка — плохая хозяйка. Муж прикидывался шлангом и поговорить с мамой не желал. Последней каплей стало, когда свекровь «навела порядок» в комоде, перебрала все трусы невестки и разложила их по-своему, а все стринги, которые показались слишком уж вульгарными, убрала в отдельную коробку, чтобы невестка ее спрятала. Тут уже муж не смог не согласиться, что маман обнаглела, и изъял ключи. © MORE.MORE / Pikabu
- 2 января я узнала, что у нас сократили 80 % штата, включая меня. Муж сообщил эту новость своей матери. Она публично надо мной посмеялась, что я теперь безработная. Я промолчала, но потом высказала мужу. Он ответил, что я придираюсь и его мама просто любит шутить. Спустя несколько месяцев я вышла на новую работу, а мужа сократили. Потом его сократили еще раз, он 2 года был без работы, я покрывала все расходы, включая ипотеку за его квартиру, приобретенную до брака. Почему-то над ним свекровь не шутила. © Svetakim / AdMe
- Бывший муж жил отдельно от родителей, но его контролировали по телефону. Могли, например, в 9 вечера позвонить поскандалить, что он так поздно еще не дома, а мама беспокоится — опасно же! В вечер нашего развода свекровь оборвала ему телефон звонками: «Ну что, вы там все?!» Только при мне было 8 штук. © Подслушано / VK
- У меня были прекрасные отношения с тещей и тестем, пока жена не забеременела первенцем. Примерно за месяц до рождения сына теща сказала моей жене: «Если с тобой что-нибудь случится, я заберу этого ребенка». © Cuck-Schumer / Reddit
- Волею судьбы и скверно сваренной системы отопления моя теща живет у меня дома — у нее в квартире холодно. Пошел 3-й месяц. Живем мирно, однако мать супруги иногда все же преподносит сюрпризы. Вот только что она обиделась, что я решил заменить люстру и вызвал электрика на то время, которое, по мнению тещи, неверное. В общем, она побежала звонить другим мастерам, чтобы вызвать пораньше. Не спросив меня. Видели бы вы глаза ее дочери, когда все это приключилось. Она пошла и высказала родителю мысль о том, что так в чужом доме не поступают. Второго электрика отменили, теща обиделась и не разговаривает. © pohabovandrey / Pikabu
- Вскоре после свадьбы нашла у свекрови целый фотоальбом со дня нашей свадьбы, где я была вырезана из каждой фотографии. © Brittney Travnick / Quora
- Моя свекровь работала завпроизводством в ресторане. И вот у нее день рождения, а муж мой был в командировке. И я решила поздравить ее на работе, потому что работала она допоздна. Купила подарок и огромный букет цветов, забрала дочку из садика и к ней. Захожу в ресторан, прохожу на кухню, спрашиваю, где моя свекровь. Говорят, что в малом зале. Захожу в малый зал, а там человек 15 родственников и ее подруг, а также бывшая жена моего мужа. Я вручаю подарок, а самой реветь от обиды хочется. Тут тетушка мужа предлагает присесть и поднимается со словами «Сейчас приборы принесу». Дорогая свекровь ей приказным тоном: «Сиди». Ну я пожелала приятно провести время и уехала. © Svetlana Kurilova Grischko / Facebook
- На одном из дней рождения мужа (я у него третья жена) свекровь при гостях после моей речи сказала, что больше всех он любил первую жену, с которой прожил 3 года. Вторую тоже любил, но уже послабее. Ну а я — просто так. Гости в шоке. Я ответила, что те две были тренировочные перед третьим счастливым браком. Гости аплодировали. Наш брак уже в несколько раз дольше предыдущих. © Алена Моргун / Facebook
- Свекровь предложила кормить своей грудью моего 2-недельного сына. Очевидно, есть какая-то инъекция, которая может заставить женщину снова начать кормить грудью. Мы с мужем были оскорблены тем, что у нее хватило наглости даже предложить такое. У моего мужа есть братья и сестры, у них тоже есть дети, и она не предлагала этого никому из них. © Housewife_**** / Reddit
- Теща приезжала в гости, пока был на работе. Вечером пришел, открыл холодильник, а там банка с красной икрой наполовину пустая (забрал себе в холодильник по просьбе товарища, пока тот в командировке). На вопрос, как так вышло, ответ: «У тебя же еще есть полбанки, не наедитесь?» Да если бы даже это была моя банка — нас 4 человека, тут внуки твои живут, и ты приезжаешь забрать половину, не спросив, можно или нет! © Kord12.7mm / Pikabu
- Свекровь месяцами неправильно произносила мое имя и отказывалась называть меня любым из предложенных мной прозвищ, потому что это было для нее слишком сложно.
Когда мой племянник (примерно 2 лет) с первой попытки выговорил мое имя правильно, я указала на это свекрови, и она перестала коверкать его. © moonbeam2007 / Twitter
- Моя свекровь твердит, что ей не нравится имя, которое мы выбрали для нашего второго сына. Она постоянно говорит мне, что оно какое-то «простецкое». При этом своего сына она назвала Мишей. © twchywtchygrl / Twitter
- Уехали с мужем на роды. Второй ребенок. Свекровь оставалась у нас дома со старшим. Уехали вечером, вернулись утром с младенцем. Заходим в дом, а свекровь с порога спрашивает у мужа: «Ну как ты?» А я думаю: «А он, что ли, рожал?» Она пробыла у нас еще примерно час, так и не спросила меня ни о чем. © Olga Weber / Facebook
- На семейных фотографиях свекровь закрыла мое лицо стикерами для заметок. У нее дома в коридоре висят фото, так вот, на каждом снимке на протяжении многих лет мое лицо было закрыто маленькой желтой бумажкой. © Kandy Hunt / Quora
- Мы с детьми поехали на море (детям 1,5 и 3). Обе бабушки и один дедушка пришли к нам домой, пообрезали все углы у столов, чтобы дети не ударились, когда бегают. А чтобы обрезанные столешницы выглядели хорошо, сверху они покрыли их лаком, которому лет столько, сколько бабушкам. Ключи у них забрали, как только приехали. Теперь, если уезжаем, оставляю ключи подруге, чтоб котов кормила. Обижаются бабушки почему-то. © anka3000 / Pikabu
Как сохранить хорошие отношения с родителями своих избранников? Поделитесь мудростью и опытом.
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