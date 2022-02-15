15 свекровей и тещ, чьи выходки могут вывести из себя даже человека со стальными канатами вместо нервов

Все хотя бы раз в жизни слышали, что свекровь — это вторая мама. И, казалось бы, как можно не поладить двум женщинам, которых объединяет сильная любовь к одному человеку. Однако у многих невесток так и не получается наладить отношения с матерью мужа. С тещами, кстати, тоже бывает непросто. Некоторые зятья даже предпочитают свести общение на нет, лишь бы не ссориться лишний раз с родителями жены.