15+ свадебных тортиков, которые запомнились гостям больше, чем само торжество
Вынос свадебного торта — кульминация всего торжества. Именно поэтому жених и невеста так тщательно выбирают и продумывают праздничный пирог, и благодаря их стараниям на свет появляются такие шедевры, которым, кажется, самое место в музее.
Мы в AdMe.ru решили представить вам торты, которые на свадьбе буквально приковали к себе внимание гостей. А бонусом покажем, что бывает, если попробовать сэкономить на доставке.
«Вчера у меня свадьба была. Жена настолько горела организацией, что просила доверить все ей. Я согласился с условием, что торт заказываю я. В общем, торт был такой»
«Испекла торт: слои тыквенного и яблочного бисквитов, глазурь из кленового сиропа и сливочного сыра, свежие фрукты и зелень, засахаренные пряные орехи пекан и тыквенные семечки»
«Мой свадебный торт»
«Этот торт на 100 % съедобный»
- Мы добавили инициалы нашего сына на нижний ярус торта. © MrsHReddits / Reddit
«Наш свадебный торт получился лучше, чем мы могли себе представить!»
«Решили с женой побаловать себя и заказать вот такой торт»
Так вот как делают самые крутые торты
- Я как-то на свадьбе ел торт, от которого на зубах хрустели декоративные золотые шарики, невозможно было есть. Зато дорого-богато. © Actionsen / Pikabu
«Лучший торт, который я когда-либо видел»
«Верхушка-украшение для нашего свадебного торта. Нашелся Шрек для моей Фионы!»
«Торт, украшенный глазурью, который мой папа сделал на свадьбу своей внучки»
«Наш торт для свадьбы в стиле рок-н-ролл, сделанный моей удивительной женой. Она никому не доверила его приготовить!»
«Торт, который мы сделали вместе с моим женихом»
«Маленькая собачка, поедающая торт»
«Моя жена такая крутая, почти 8 лет назад она позволила этому стать нашим свадебным тортом»
«Торт с украшением, которое я сделал, с радужными ярусами внутри торта»
«Антигравитационный свадебный торт»
«Торт, который я испекла для своей кузины»
«Думаю, вам всем понравится верхушка моего торта»
«Торт моих лучших друзей, в прошлом году они поженились на Хеллоуин»
Бонус: «Просто везут торт в кузове пикапа»
А какие вы встречали необычные свадебные торты?
Фото на превью Grillos / Reddit