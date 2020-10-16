15+ свадебных тортиков, которые запомнились гостям больше, чем само торжество

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Вынос свадебного торта — кульминация всего торжества. Именно поэтому жених и невеста так тщательно выбирают и продумывают праздничный пирог, и благодаря их стараниям на свет появляются такие шедевры, которым, кажется, самое место в музее.

Мы в AdMe.ru решили представить вам торты, которые на свадьбе буквально приковали к себе внимание гостей. А бонусом покажем, что бывает, если попробовать сэкономить на доставке.

«Вчера у меня свадьба была. Жена настолько горела организацией, что просила доверить все ей. Я согласился с условием, что торт заказываю я. В общем, торт был такой»

«Испекла торт: слои тыквенного и яблочного бисквитов, глазурь из кленового сиропа и сливочного сыра, свежие фрукты и зелень, засахаренные пряные орехи пекан и тыквенные семечки»

«Мой свадебный торт»

«Этот торт на 100 % съедобный»

Мы добавили инициалы нашего сына на нижний ярус торта. © MrsHReddits / Reddit

«Наш свадебный торт получился лучше, чем мы могли себе представить!»

«Решили с женой побаловать себя и заказать вот такой торт»

Так вот как делают самые крутые торты

Я как-то на свадьбе ел торт, от которого на зубах хрустели декоративные золотые шарики, невозможно было есть. Зато дорого-богато. © Actionsen / Pikabu

«Лучший торт, который я когда-либо видел»

«Верхушка-украшение для нашего свадебного торта. Нашелся Шрек для моей Фионы!»

«Торт, украшенный глазурью, который мой папа сделал на свадьбу своей внучки»

«Наш торт для свадьбы в стиле рок-н-ролл, сделанный моей удивительной женой. Она ​​никому не доверила его приготовить!»

«Торт, который мы сделали вместе с моим женихом»

«Маленькая собачка, поедающая торт»

«Моя жена такая крутая, почти 8 лет назад она позволила этому стать нашим свадебным тортом»

«Торт с украшением, которое я сделал, с радужными ярусами внутри торта»

«Антигравитационный свадебный торт»

«Торт, который я испекла для своей кузины»

«Думаю, вам всем понравится верхушка моего торта»

«Торт моих лучших друзей, в прошлом году они поженились на Хеллоуин»

Бонус: «Просто везут торт в кузове пикапа»