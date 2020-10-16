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15+ свадебных тортиков, которые запомнились гостям больше, чем само торжество

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Вынос свадебного торта — кульминация всего торжества. Именно поэтому жених и невеста так тщательно выбирают и продумывают праздничный пирог, и благодаря их стараниям на свет появляются такие шедевры, которым, кажется, самое место в музее.

Мы в AdMe.ru решили представить вам торты, которые на свадьбе буквально приковали к себе внимание гостей. А бонусом покажем, что бывает, если попробовать сэкономить на доставке.

«Вчера у меня свадьба была. Жена настолько горела организацией, что просила доверить все ей. Я согласился с условием, что торт заказываю я. В общем, торт был такой»

© pakycb / Pikabu

«Испекла торт: слои тыквенного и яблочного бисквитов, глазурь из кленового сиропа и сливочного сыра, свежие фрукты и зелень, засахаренные пряные орехи пекан и тыквенные семечки»

© sufjanshoegazealbum / Reddit

«Мой свадебный торт»

© juads / Reddit

«Этот торт на 100 % съедобный»

© MrsHReddits / Reddit
  • Мы добавили инициалы нашего сына на нижний ярус торта. © MrsHReddits / Reddit

«Наш свадебный торт получился лучше, чем мы могли себе представить!»

© GoPackers33 / Reddit

«Решили с женой побаловать себя и заказать вот такой торт»

© benderka / Pikabu

Так вот как делают самые крутые торты

© mrobry / Pikabu
  • Я как-то на свадьбе ел торт, от которого на зубах хрустели декоративные золотые шарики, невозможно было есть. Зато дорого-богато. © Actionsen / Pikabu

«Лучший торт, который я когда-либо видел»

© WTFjones / imgur

«Верхушка-украшение для нашего свадебного торта. Нашелся Шрек для моей Фионы!»

© ihatemyxboxsomuch / Reddit

«Торт, украшенный глазурью, который мой папа сделал на свадьбу своей внучки»

© Frostbite-UK / Reddit

«Наш торт для свадьбы в стиле рок-н-ролл, сделанный моей удивительной женой. Она ​​никому не доверила его приготовить!»

© Denncity / Reddit

«Торт, который мы сделали вместе с моим женихом»

© Llamalords101 / Reddit

«Маленькая собачка, поедающая торт»

© Grillos / Reddit

«Моя жена такая крутая, почти 8 лет назад она позволила этому стать нашим свадебным тортом»

© deep_uprising / Reddit

«Торт с украшением, которое я сделал, с радужными ярусами внутри торта»

© beautifulpoe / Reddit

«Антигравитационный свадебный торт»

© borishivotmoe / Reddit

«Торт, который я испекла для своей кузины»

© jayyyy_00 / Reddit

«Думаю, вам всем понравится верхушка моего торта»

© riverismydog / Reddit

«Торт моих лучших друзей, в прошлом году они поженились на Хеллоуин»

© AlpheccaD / Reddit

Бонус: «Просто везут торт в кузове пикапа»

© deathakissaway / Reddit

А какие вы встречали необычные свадебные торты?

Фото на превью Grillos / Reddit
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