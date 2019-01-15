Пользователи сети делятся снимками родителей в день свадьбы. Они выглядят как голливудские звезды

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День бракосочетания — один из важнейших в жизни многих людей. Так происходит теперь и так было 20, 30 и 50 лет назад. Наши мамы и папы, бабушки и дедушки старались блистать и быть самыми красивыми в этот день. Стоит признать: у них это отлично получалось. И наша подборка — неоспоримое тому доказательство.

AdMe.ru решил показать вам шикарные семейные свадебные фотографии, которыми поделились пользователи интернета.

1. «50 лет назад поженились мои родители»

2. «Бабушка и дедушка со смешными улыбками в день своей свадьбы»

3. «Моя мама на своем свадебном фотоснимке. Сингапур, 1990-е»

4. «Моя мама выглядит как королева в день своей свадьбы. 1979 год»

5. «Родители в 1980-е годы. Это их свадебный портрет в традиционном японском стиле»

6. «Это моя мама в день бракосочетания»

7. «Бабуля с дедулей сразу после свадьбы»

8. «Мама с папой позируют для свадебного портрета в традиционном китайском облачении»

9. «Моя бабушка — невеста. 1966 год»

10. «Папа с мамой в 1986 году поженились в здании суда и ели праздничный торт на парковке у McDonald’s»

11. «Прабабушка моего друга в день своей свадьбы»

12. «Бабушке здесь 18, и она выходит замуж. Она всегда носила это фото в своем кармане»

13. «Свадьба моих родителей в 1959 году»

14. «Мои родители женятся. 1993 год»

15. «Это моя мама в день свадьбы в 1972 году. Они с папой женились вслепую и никогда не видели друг друга до этого»