15+ смелых невест, которые оделись за сущие гроши, а выглядели не хуже богачек

Согласно английской традиции, выйти замуж в понедельник — к здоровью, во вторник — к богатству. А среда вообще лучший день для того, чтобы связать себя узами брака. Как бы там ни было, не все согласны ждать, когда богатство свалится на них, и решают заняться своим благополучием самостоятельно. Самый простой путь — пересмотреть свой подход к мероприятию и не тратиться там, где можно обойтись небольшими расходами.

В конце концов, все невесты неотразимы и светятся счастьем вне зависимости от того, сколько они потратили на свой наряд. И мы в AdMe.ru с этим полностью согласны. А в бонусе вас ждет история о том, как некоторые девушки предпочли создать своими руками платье мечты.

«Купила на Amazon за $ 94. Сравнимо с дизайнерскими»

«Сказала „да“ этому платью и скидке в 87 % на распродаже»

«Платье обошлось в $ 170 на Etsy, фата тоже $ 170. Очень волнуюсь перед нашей маленькой свадьбой»

«Очень хотела винтажное свадебное платье. Купила это за $ 20 в комиссионке»

«Платье за $ 60. Сначала я выбрала несколько симпатичных, но с этим чувствовала, что оно именно то, что нужно»

«30-долларовая находка из Армии спасения. Ощущение, что шилось на меня или предыдущая невеста была моего размера. И даже есть карманы»

«Рискнула и заказала онлайн платье за $ 170 вместе с доставкой»

«Несколько месяцев назад девушка отдавала в интернете свое платье бесплатно и мне посчастливилось его получить»

«На местной барахолке нашла себе свадебное платье за $ 68»

«Урвала свой наряд на рынке, а сумочку вообще сама связала. Платье купила за $ 150, фату — за $ 25»

«Мои свадебные туфли такие краси-и-ивые. И это подарок»

«Вы можете поверить, что платье купила за $ 7? А за весь образ отдала $ 207»

«Купила его еще 5 лет назад, зная, что потом будет сложно найти то, которое понравится. 100%-ный шелк за $ 40. Немного перешила, и предложили добавить турнюр»

«Заказала платье в интернет-магазине за $ 68. Да, еще нужны доработки, но оно идеальное»

«На платье, нижнюю юбку, украшения для прически и сумку ушло меньше $ 200»

«Нашла свое платье в комиссионке за $ 70. Нужно будет только немного доработать»

«Свадебное платье за $ 50, в котором я чувствую себя греческой богиней»

Бонус: «А я вообще сама себе сшила свадебное платье»

Определенно, то самое платье можно найти и у именитых дизайнеров, и на распродажах. Намного важнее эмоции, которые испытываешь в нем. А вы как считаете, стоит ли отдавать огромные суммы за свадебный наряд?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.