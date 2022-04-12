15 свадеб, на которых страстей оказалось больше, чем в охоте на букет невесты
Свадьба — безоговорочно памятное событие в жизни, и нам всегда хочется, чтобы оно прошло по-настоящему идеально. Вот только бывает так, что все начинает идти ну совершенно не по плану. Чего только стоят громкие причитания родни, мол, жених-то не пара невесте. Или трехъярусный торт, вдруг свалившийся на ни в чем не повинную гостью.
Мы в AdMe.ru уверены, что молодожены будут помнить день создания своей семьи, несмотря на любые казусы.
- Мама сказала, что ее подарком нам на свадьбу будет банкет. И пригласила туда всех, кого сама хотела. А вот моих друзей почти не было. Ну и я спросила, зачем она так поступила. А в ответ она выдала: «Ну я же оплачивала!» © Yoshka / AdMe
- Давно было. Я «слегка беременна», но свадьбу [сыграть] охота. Раздобыла симпатичную ткань, шью платье сама. Сообразила модель из двух разных выкроек а-ля Burda. Цветочком оригинальным украсила. Заходим в ЗАГС и прямо в холле сталкиваемся с девицей, тоже «слегка беременной», в точно таком же самодельном платье, украшенном таким же цветочком. Ржали так, что обе чуть не родили. © Елена Фоминова
- На свадьбе отлучилась в дамскую комнату. Спустя некоторое время сестра постучала в мою кабинку, мол, все ли в порядке. А я бесхитростно ответила, что просто жду, пока мне тампон принесут. Вот только у сестры был микрофон прицеплен, и в итоге мне потом рассказали, что выражение лица того, кто заключал наш брак, было просто бесценным. © GarnetsAndPearls / Reddit
- История с нашей свадьбы. Один мой знакомый попросил разрешения, чтобы его сын (9 лет) сыграл на клавишных. Сын сыграл простенькую мелодию, а знакомый взял поднос и пошел по кругу собирать деньги (себе). Один из гостей положил ему туда маслину. Было дико стыдно, мы потом обходили гостей, извинялись и объясняли, что это было с нами в таком виде не согласовано. Тем более что у нас не было никаких других продаж или выкупов. © Голубой банщик / AdMe
- На свадьбе подруги ее мама, интеллигент в черт-те каком поколении, совершенно неожиданно начала плакать и говорить о том, как она не хочет отдавать замуж свое горячо любимое, интеллигентное, вскормленное на классике дитятко за парнишку по кличке Сопля. Мы ее страдания понимали и разделяли. То, что они не пара, видели все, кроме самих молодых. Контраст фраппировал и сражал наповал даже прохожих на улице. Развелись через 7 месяцев. © Julia Troyans
- Меня в студенческие времена подруга пригласила на свадьбу. Перед банкетом смотрю, свидетели ложки со столов собирают, приговаривая: «Всегда так было — ложки, вилки продавать будем». А я все деньги, что были, потратила на подарок, в сумочке только проездной и телефон. Пришлось срочно бежать к невесте и сердечно извиняться за то, что «вызвали на работу прямо сейчас». Хотя бы подарок успела вручить. © Vares / AdMe
- Бывший невесты прямо во время свадьбы начал громко и отчетливо рассуждать о том, что весь этот брак — ошибка. А вот у них-то, мол, любовь была на всю жизнь. Кстати, он пришел туда со своей девушкой. И да, я без понятия, зачем невеста его позвала. © PM_ME_YOUR_CAT_LADY / Reddit
- На моей свадьбе одна из подруг начала тост так: «Я знала многих Ольгиных женихов, но...» Далее предполагалось, что в итоге я сделала правильный выбор. Однако родственник мужа не замедлил с вопросом, мол, и много их было? А муж после этого еще долго не отпускал ситуацию и вечно припоминал. © Ольга Дроздова
- Моя мама кричала моему жениху (и это за день до свадьбы), чтобы он уезжал туда, откуда приехал, а дочку и внучку (то есть мою дочь) она ему не отдаст. Почему? Да просто мама не хотела, чтобы я с ним уезжала. Конечно, она знала о моих планах и раньше (отношениям с будущим мужем на тот момент было больше года), но, по ее словам, она не думала, что мы действительно поженимся. А в день свадьбы позвонила моя сестра (ее на торжестве не было) и вместо «поздравляю» рассказала, что показала фото моего мужа одной бабульке, к которой постоянно ходит за советами. И та категорично заявила, что мужик на фото — ужасный человек, подлый, двуличный и жадный, а я совершаю ошибку, выходя за него замуж. И вот мы несколько лет вместе, все хорошо, родственники давно поменяли мнение о моем муже. Зла на родных не держу, просто не люблю вспоминать день своей свадьбы. © wester-n / AdMe
- На свадьбе двоюродного брата так и не появилась невеста. А гостей-то 500 человек было. Так что он взял микрофон и сказал, что они все равно устроят настоящую вечеринку. А через 2 года женился на другой. © PM_ME_UR_HAIR_COLOR / Reddit
- Сидим на второй день свадьбы за столом. На мне свадебное платье, сверху куртка, и полотенце накинуто на подол платья. Напротив сидит гость со стороны жениха. Я встаю из-за стола, и этот гость выдает: «А я все думаю, где я видел эту девушку? А это невеста!» © Елена Андрусевич
- Моя свекровь прямо на свадьбе буквально пихала в руки гостям диски с записью песен своей дочери. А потом устроила форменную истерику из-за того, что я не позволила этой самой дочери петь вместе с выступающими музыкантами. И знаете, что еще сказала? Мол, как ты можешь быть такой эгоисткой и все делать только для себя. Алло, это вообще-то моя свадьба. © mrsmx / Reddit
- О, я как-то раз видел, как один из гостей буквально укусил диджея за то, что тот отказался ставить какую-то там песню. © UknowNOTHINjon / Reddit
- Меня на моей свадьбе девочки по традиции «спрятали». Увели меня в бойлерную и оставили ждать, пока муж найдет. А я была уставшая и голодная, поэтому просто легла спать, подложив под голову фату. Короче, нашли меня, уже когда на вокзале муж проверял билеты и паспорта, а меня рядом не было. © Olga Romasova
- Мой друг женился в 21. Денег толком не было, но они все равно умудрились устроить очень красивую свадьбу. Хотя и скромную. И на торт они решили все же потратиться — шикарный был такой, трехъярусный. Ну и вот приходит время его резать. Невеста, очень маленькая, хрупкая, почти невесомая, едва касается торта ножом, и — бум! — все три яруса оказываются на пожилой женщине, которой не повезло сидеть рядом со злополучным тортом. Женщина вскочила, пронзительно завизжала и попутно раскидала куски торта на тех, кто был поблизости. А вот все остальные были просто пунцовыми от истерического смеха. Потом я слышал, что пекарня вернула деньги — они там что-то с конструкцией напортачили. © Yerkin_Megherkin / Reddit
А какая запоминающаяся свадьба была в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/15 свадеб, на которых страстей оказалось больше, чем в охоте на букет невесты
Поделиться этой статьёй