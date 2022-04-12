15 свадеб, на которых страстей оказалось больше, чем в охоте на букет невесты

Свадьба — безоговорочно памятное событие в жизни, и нам всегда хочется, чтобы оно прошло по-настоящему идеально. Вот только бывает так, что все начинает идти ну совершенно не по плану. Чего только стоят громкие причитания родни, мол, жених-то не пара невесте. Или трехъярусный торт, вдруг свалившийся на ни в чем не повинную гостью.