15+ суровых мужчин, которые ни за что не хотели заводить животных, но в итоге теплые комочки растопили их сердца

Некоторые люди с детства мечтают о домашнем питомце, поэтому, как только появляется возможность, они тут же бегут исполнять свою давнюю мечту. А кто-то считает себя противником четверолапых друзей и говорит, что не потерпит дома ни кота, ни тем более собаки. Однако, как показывает практика, из любого правила всегда бывают исключения.

Мы в AdMe.ru считаем, что животные привносят в нашу жизнь немало тепла и доброты, поэтому они без труда способны растопить любое сердце.

«Сначала он говорил: „Я не хочу собаку“, но я все равно ее завела. Потом он говорил: „Я не люблю кошек и никогда к ним не прикоснусь“. Вы видите, чем это обернулось»

«Он говорил: „Нет! Мы не можем завести собаку! Я категорически против собак в нашем доме! Ни за что!“»

«Очевидно, что он „не любит собак“»

«Он говорил, что никогда не впустит кошку внутрь. Правда, несколько месяцев оставлял ей еду, когда она была бездомной»

«У нас никогда не будет кота»

«Сначала ему не понравилось, что я взяла бездомного котенка. Как все изменилось...»

«Папа был в ярости, когда мама принесла 4-летнего йорка из приюта, ведь он „терпеть не может маленьких собачек“. Теперь он носит ее в слинге, когда она устает в походах»

«Когда пару месяцев назад мы потеряли прежнего бульдога, он сказал, что он не сможет завести нового щенка. И вот он с Зевсом, щенком, которого он не хотел и за которым ехал 4 часа»

«Через 2 месяца после того, как он сказал детям, что сейчас мы не можем завести собаку. Мы его уговорили»

«Папа и Смитти сидят вместе и наслаждаются Райаном Рейнольдсом по телевизору»

«Муж был категорически против того, чтобы мы „удочерили“ кошку. Теперь он ежедневно подносит ее к окну, чтобы она понаблюдала за птицами»

«Он все еще говорит: „Маленькие собачки не в моем стиле“. Но каждое утро начинается так»

«Папа тогда: „Не заводи собаку, она займет всю твою жизнь“. Папа сейчас»

«Мой папа пришел домой поздно и не хотел беспокоить Луи, поэтому он спал так»

«Всю мою жизнь папа активно избегал собак и был против них, пока моя мачеха не взяла щенка»

«Мой отец, который „просто больше любит собак“. С тех пор как я завела кошку, он покупает лакомства и дружит с каждым котом, которого встречает на прогулке»

«Он клялся, что вернет собаку, если мы ее заведем. Прошло несколько месяцев, и они неразлучны»