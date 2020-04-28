15+ сумасбродных соседей, отношения с которыми состоят из комичных неожиданностей

Соседи — люди чувствительные. Их могут задеть незаконченный ремонт в вашей квартире, слишком высокий забор между вашими участками или ваше желание поспать до полудня. Они прекрасно знают о том, что громкая музыка, доносящаяся из колонок, в 11 ночи — это неуважение к окружающим, и поэтому всегда напомнят вам об этом при случае. Хотя сами без проблем могут громыхать по потолку до 3 часов утра. Жизнь рядом с ними порой приносит самые необычные сюрпризы, и следующие ситуации это подтверждают.

Моя 70-летняя тетя живет в частном секторе. Она очень любит спать допоздна, но каждый день встает по будильнику в 7 утра, чтобы... открыть ставни. Потом опять ложится спать до 12 дня. Как-то она пришла к моей маме на день рождения и уже часов в 7 засобиралась домой. Мама говорит: «Да посиди еще». А тетка: «Не могу, ставни на окнах надо закрыть». Тут я не выдержала и спрашиваю: «Зачем?» «Ну как, — отвечает тетка, — если приду и закрою ставни поздно, соседи скажут, дескать, шляется где-то. А если утром не открою, то решат, мол, дрыхнет допоздна, соня». Так тетка и живет. Любит ходить в гости, но не может позволить себе засидеться. Любит долго спать, но вынуждена вставать рано. А все из-за соседей, с которыми не очень-то и общается. © Blackmahaon / Pikabu

Рассказал знакомый. Он живет на 7-м этаже. Как-то утром вышел из квартиры, соседка увидела его и быстро нажала в лифте кнопку 1-го этажа, чтобы он не успел с нею спуститься вниз. Знакомый не пожелал остаться в долгу. Недолго думая, он ломанулся на 6-й этаж, нажал там на кнопку вызова лифта (а лифт при движении вниз останавливается на всех этажах, где кнопки на этаже нажимали), а сам побежал вниз, нажимая на каждом этаже кнопку вызова. Затем он дождался ее на выходе уже на 1-м этаже, подержал открытую дверь и перед самым ее носом закрыл. © yurry1 / Pikabu

У меня свой дом. Соседи, муж с женой, живут одни, дом не хуже, но завидущие — страсть. Как-то приятель купил машину Kia, новую, из салона. А так как гараж еще не был достроен, он оставил ее у меня во дворе. Наутро соседи проснулись и увидели машину. На вопрос «Чья?» я в шутку ответил: «Моя». Спустя неделю друг забрал ее, и соседи подняли вой. Оказалось, что они выскребли все деньги из заначек и влезли в кредит в каком-то сомнительном банке только для того, чтобы утереть мне нос и купить машину. © Dr.Zilbermann / Pikabu

Когда мы переехали, мы дали соседям ключи от нашего нового дома на случай непредвиденных ситуаций, поскольку часто уезжаем из города. Но однажды мы вернулись из поездки на 1,5 дня раньше. Возле нашего дома стояла куча машин, во всем доме горел свет, вовсю работали насосы бассейна и джакузи. Внутри повсюду валялись наши столовые приборы и посуда. Оказалось, что соседи устроили масштабную вечеринку. Мы выгнали всех, поменяли замки, а потом еще и обнаружили чужую одежду в нашей стиральной машине. © beachjammer421 / Reddit

Я сама была ужасной соседкой. После дождя у нас во дворе появлялась куча улиток, и моя мама собирала их целые ведра, а потом избавлялась от них. Мне, 6-летней, было жалко улиток. Поэтому я хватала их столько, сколько могла, и перебрасывала во двор соседки, чтобы спасти от жестокой участи. Но однажды я случайно услышала разговор этой соседки с моей мамой. Женщина была очень расстроена, что все ее розы уничтожили улитки. А поскольку цветы принадлежали ее покойному мужу, то они имели для нее особую ценность. После этого я выпускала улиток к другим соседям, которых мама не любила. © Sugarbombs / Reddit

Люди недовольны соседями по разным причинам, но никогда бы не подумала, что будут жаловаться на такое. Полгода назад мы ободрали стены и потолок в своей кухне, чтобы делать ремонт, но по финансовым причинам процесс застопорился, и кухня так и стоит ободранная. Суть претензии наших соседей к нам: «Мы, когда по вечерам к вам в окна заглядываем, видим: некрасиво так, неаккуратно!» © KovshikSwisky / Pikabu

Я вырос в частном доме. Соседи держали кур, и довольно часто их приходилось гонять и с нашего двора. Мы жаловались им, но без толку. Ситуация раздражала ровно до того момента, пока однажды в укромном месте я не обнаружил пяток яиц. Не растерялся, яйца забрал, а то место еще и сухой травой обложил. Неситесь, мол, на здоровье. Месяц, если не больше, мы каждый день исправно забирали оттуда яйца, пока соседи не опомнились. © KotM / Pikabu

Соседи грозились подать на меня в суд за то, что часть «нашего» снега оказалась на их стороне двора. Я живу в Канаде, и в то время у нас был более чем метровый слой снега. Мне, разумеется, было очень стыдно перед соседями за погоду. © pecca / Reddit

Как-то я зашла в ванную, чтобы постирать вещи, и увидела, что с потолка льются потоки воды. Рванула наверх к соседям. Там мне открыла дверь юная барышня восточной наружности, замотанная в полотенце. В ванную вела дорожка из зажженных свечей и лепестков роз, и оттуда вывалился столь же юный парень. В общем, с моей помощью перекрыли воду. На следующий день девушка даже не стала со мной разговаривать о компенсации. Но вскоре, возвращаясь с работы, я увидела ее родителей, а с ними соседку, которая, узнав меня, побледнела. Пока ехали с ними в лифте, мама с папой рассказывали о том, как занята учебой их дочь, а та умоляющим взглядом просила: «Не сдавай!» Намеками я дала ей понять, что жду завтра. На следующий день она появилась с коробкой конфет и привела рабочих, которые поправили мне потолок и стену. © Juliabcjb / Pikabu

Кто-то из соседей складывал мешки с мусором рядом с моими. Это кажется ерундой, но у нас не принимали более 2 мешков в неделю, а чтобы взяли дополнительные, на них нужно было крепить специальную платную наклейку. Это повторялось еженедельно, и я решил выяснить, кто эти скупердяи. Надев резиновые перчатки, я пересмотрел пакеты, надеясь понять, кому они принадлежат. А поскольку платить за чужой мусор мне не хотелось, я временно хранил его в своем пустом гараже. И вот однажды нашел в одном из пакетов счет с адресом. Я подождал, пока мусоровоз уедет, а потом сложил весь накопившийся мусор перед их домом. После этого они перестали подкидывать пакеты не только мне, но и другим соседям. © Larry_Mudd / Reddit

Возвращались с мужем домой поздно ночью жутко уставшие. Засовываем ключ в замок, пытаемся повернуть, но он не открывается! Спустя пару минут безуспешных попыток рядом открывается дверь, и на нас смотрит наш сосед сверху... Несколько секунд неловкого молчания, и мы с диким хохотом убегаем. Дом у нас новый, и у большинства соседей двери одинаковые. Представляю, что испытали люди, к которым посреди ночи кто-то начал ломиться в квартиру! © «Подслушано» / VK

Бонус: когда соседи оказались адекватнее родных

В 2010-2011 годах у нас на этаже семья снимала квартиру. Их дочь оканчивала то ли техникум, то ли колледж, и я с ней поддерживала приятельские отношения. И вот конец учебного года, у нее на носу выпускной, а мама встала в позу. У дочери был кавалер, который маме не нравился, потому что студент без гроша за душой. Она поставила дочь перед выбором: либо та расстается с парнем и получает платье и прочие ништяки на выпускной, либо пусть идет так, в чем есть. А дочь собрала все вещи и ушла жить к парню. Через пару дней мы с ней столкнулись, и она попросила хоть какое-то платье для выпускного. Нашли мы ей платье в пол, теплого желтого оттенка. Не вечернее, что-то ближе к сарафану.

Прошел выпускной, она вернула платье, расцеловала меня в обе щеки и показала потрясающую фотографию с выпуска: половина группы в черных платьях, половина — в голубых, а посередине она — в желтом. С парнем, кстати, у них все сложилось, и она вышла за него замуж. © ManticoreFox / Pikabu